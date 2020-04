Vodafone (Unitymedia): Störung in Deutschland! Kunden platzt der Kragen: „Was zum Teufel...?!“

In der Coronakrise Zuhause bleiben und dann kein Wlan zur Verfügung zu haben? Nicht die angenehmste Vorstellung. Am Mittwoch schauten etliche Kunden von Vodafone (Unitymedia) in die Röhre. In einigen Teilen Deutschlands kam es zu Störungen. Kein Internet in Zeiten von Homeoffice: Für die Nutzer der Super-GAU. Inzwischen scheint das Problem behoben.

In ganz Deutschland waren Kunden von Vodafone (Unitymedia) betroffen und meldeten sich auf dem Portal allestörungen.de. Vor allem im Westen, wo viele Kunden ehemalige Unitymedia- und nun Vodafone-Kunden sind, gab es Probleme.

Vodafone (Unitymedia): Störung beim Dienstleister - Kunden ohne Internet

Unitymedia ist im Februar in das Netz von Vodafone übergegangen. Vor allem aus Essen und Baden-Württemberg, aber auch in anderen Bundesländern kommen viele Beschwerden. Ein Nutzer aus Ibbenbühren schreibt außerdem. „Kein Internet. Unitymedia. Und mobiles Handynetz Vodafone: Störung alle 10 Minuten, dann 2 Minuten gut und wieder 10 Minuten Störung.“

Gerade jetzt, wo viele von zu Hause aus arbeiten, ist die Störung bei Vodafone fatal. Kunden rasten regelrecht aus. Kommentar: „Scheiß Vodafone!!! Drecks Internet!!!“

Vodafone (Unitymedia): Kunden lassen auf Twitter ihren Frust raus

Wie zum Teufel soll man Homeoffice machen, wenn das Internet nicht funktioniert, liebes Unitymedia-Team bzw. jetzt @vodafone_de?! Lasst euch mal was einfallen. — Grumpy Groot (@Grumpy_Groot) April 15, 2020

@vodafone_de 48147 Münster

Totalausfall internet. Ganz Deutschland tot, und Vodafone

Unitymedia kommuniziert nicht mal was über Twitter. Ihr seid ein echt kranker Verein.

Aber jeden Monat schön abbuchen. Klar.. da gibts keine Pannen! — Holger Marsen (@marsenholger1) April 15, 2020

Sie schreiben unter anderem:

„Was zum Teufel soll man im Homeoffice machen, wenn das Internet nicht funktioniert?“

Totalausfall internet. Ganz Deutschland tot, und Vodafone. Unitymedia kommuniziert nicht mal was über Twitter.

Auch auf der Twitter-Seite von Vodafone melden Kunden Störungen. Darauf antwortet der Anbieter: „Die Kollegen sind immer auf den neuesten Stand, wenn es um Interneteinschränkungen geht. Sie können direkt Lösungen anbieten und sind die erste Anlaufstelle für Netzprobleme. Setze dich bitte mit ihnen in Verbindung. Vielleicht muss ja nicht telefoniert werden.“

Was war der Grund für die Störungen?

Was der genaue Grund für die Störungen war, war am Mittwoch unklar.

Alle gemeldeten Störungen bei Unitymedia/Vodafone findest du hier <<< (ldi)