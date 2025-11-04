Die ungewöhnlichsten Adventskalender 2025 bei Amazon & Co.

Schokolade ist der Standard bei Adventskalendern. Bei jedem Supermarkt oder Discounter findet man davon eine große Auswahl. Entweder günstig von der Eigenmarke oder etwas teurer von Lindt, Ferrero und Co. – ein Schokoladen-Adventskalender hat bei vielen Deutschen einfach Tradition.

Doch immer mehr brechen damit. So gibt es bereits zahlreiche Alternativen: Kalender mit Nüssen, Gewürzen, Spielsachen, Bier, Alkohol… Diese Liste könnte noch ewig weitergehen. Selbst für Haustiere gibt es sie mittlerweile. Doch wirklich ausgefallen sind diese Inhalte nicht. Daher haben wir uns einmal die wohl ungewöhnlichsten Adventskalender in diesem Jahr angesehen. Und oh Junge, wir waren nicht vorbereitet auf das, was wir da finden würden.

Adventskalender mit Wurst und DDR-Nostalgie

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Wurst-Adventskalender? Kein Scherz, die Fleischerei Nagy bietet Wurstwaren hinter jedem der 24. Dezembertürchen an. Spezialitäten aus dem Erzgebirge (aus eigener Herstellung) oder Ungarn warten auf dich. Von Kümmelknacker über Lenden bis Pfeffersalami ist da für jeden Wurstfreund was dabei. Und offensichtlich kommt der Adventskalender gut an, er ist nämlich bereits ausverkauft.

Ein interessanter Fakt zu Adventskalendern: Laut Flink kaufen die meisten ihren Adventskalender am 4. Dezember. Zu diesem Datum erreichten die Verkäufe im letzten Jahr ihren Höhepunkt. Die heiße Phase startet allerdings bereits am 28. November und läuft dann bis zum 6. Dezember. Dann können auch gleich sechs Türchen auf einmal geöffnet werden.

Vielleicht mehr was für Vegetarier: Der „I Love Leipzig“-Adventskalender aus dem Ossiladen mit DDR-Produkten wie „Alfons‘ Zitterpudding Götterspeise“ oder einem Trabi-Schlüsselanhänger. Für 39,99 Euro kannst du pure Nostalgie online bestellen.

Adventskalender für Bastler, Komiker oder Abenteurer

Doch jetzt wird es richtig wild. Eine Braunschweiger Schule hat doch tatsächlich einen naturwissenschaftlichen Adventskalender entwickelt mit virtuellen Türchen zum Öffnen. Die Version von 2024 findest du aktuell noch auf der Webseite des Wilhelm-Gymnasiums. Dort regen die Schüler des Gymnasiums zu kleine Experimenten an, die man ohne Gefahr zu Hause nachmachen kann. Ob es auch in diesem Jahr den Adventskalender geben wird?

Mehr Themen:

Hier was für Bastler: Ein fischer-Advengskalender mit 24 „praktischen Befestigungslösungen für kreative Heimwerker, Bastler und DIY-Fnas“. Na? Dübeln, Schrauben, Bits, Bohrer – wenn das nicht nach Abenteuer klingt. Gibt’s für 60 Euro bei Amazon.

+++ Adventskalender-Boykott? Kunden von Rewe, Aldi und Co. „vergeht der Appetit“ +++

Und für die besonders Lustigen: Der Demotivierende Adventskalender „Ho-Ho-Hoffnungslos – Gleicher Stress, anders Jahr“ von Zero Potential. Für 9,99 Euro erhältst du 24 unmotivierende Sprüche, von denen du nie gedacht hast, dass du sie brauchen würdest.

+++ Adventskalender bei Aldi, Edeka & Co.: Jetzt erfahren es die Kunden +++

Für ungewöhnliche Abenteuer: „Der epische Kack-Saga Adventskalender“ lockt mit 24 Abenteuern, die du auf dem Klo erleben kannst. Ebenfalls bei Amazon zu haben für 16 Euro. „Statt Türchen öffnest du Kapitel, triffst Entscheidungen und erlebst den wohl schrägsten Dezember deines Lebens“, lädt Autor Lars Bunde zu einem der wohl ungewöhnlichsten Abenteuer.