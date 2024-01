Groß-Alarm in Ulm (Baden-Württemberg)! Auf dem Münsterplatz in der Innenstadt soll ein Unbekannter derzeit mutmaßlich mehrere Personen in einer Starbucks-Filiale gefangen halten. Das berichtete zunächst der „SWR“.

Die Polizei spricht von „akuter Lebensgefahr“. Aufgrund der Bedrohungslage wurde der Ulmer Münsterplatz komplett geräumt. Die genauen Hintergründe zur mutmaßlichen Geiselnahme in der Café-Filiale sind derzeit noch unklar.

Mehr Informationen in Kürze