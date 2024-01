Ulm: Geiselnahme in Starbucks-Filiale! Mehrere Personen in „akuter Lebensgefahr“ ++ Festnahme

Groß-Alarm in Ulm (Baden-Württemberg)! Auf dem Münsterplatz in der Innenstadt soll ein Unbekannter am Freitagabend (26. Januar) mehrere Personen in einer Starbucks-Filiale gefangen gehalten haben. Das berichtete zunächst der „SWR“.

Die Polizei sprach von „akuter Lebensgefahr“. Aufgrund der Bedrohungslage wurde der Ulmer Münsterplatz komplett geräumt. Die genauen Hintergründe zur mutmaßlichen Geiselnahme in der Café-Filiale sind derzeit noch unklar.

Ulm: Polizei mit dringendem Appell

Wie die Polizei Ulm auf X (ehemals Twitter) am Freitagabend bekannt gab, lief in der badem-württembergischen Stadt ein großer Einsatz. Dieser soll um 18.45 Uhr begonnen haben. Der „nördliche Münsterplatz (wurde dabei, Anm. d. Red.) abgesperrt“.

Zunächst berichtete der „SWR“, dass dies die Folge einer Geiselnahme sei. Demnach soll ein Mann in einer Starbucks-Filiale am Ulmer Münster mehrere Menschen unter Waffengewalt festhalten haben. Gegen 20.20 hatte der Mann dann versucht, das Café in der Ulmer City mit einer Geisel zu verlassen. Daraufhin hatten Beamte Schüsse abgegeben und den mutmaßlichen Geiselnehmer festgenommen. Der Geiselnehmer sei nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) während des Einsatzes schwer verletzt worden. Er soll mehrere Kurz- und Langwaffen bei sich getragen haben. Noch sei unklar, wie viele Menschen sich in der Gewalt des Tatverdächtigen befanden.

Trotz des laufenden Einsatzes bestand für Anwohner und Passanten laut einem Sprecher der Polizei allerdings keine Gefahr. Dennoch sollte das Gebiet großräumig gemieden werden, um den Ermittlern nicht in die Quere zu kommen. Auch das Stadthaus auf dem Münsterplatz wurde am Freitag geräumt. Dort hatte es noch am Abend eine Veranstaltung gegeben.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Kurz nach der Festnahme des Tatverdächtigen konnte der Einsatz auf dem Münsterplatz beendet werden. Nach wie vor sei der Platz aber weiträumig abgesperrt. Infolge des Einsatzes seien Menschen panisch durch die Innenstadt gerannt. Ob es sich dabei um Geiseln hielt, ist derzeit noch unklar. Zu den weiteren Hintergründen der Tat in Ulm ist weiterhin noch nichts bekannt. (mit dpa)

Nächster Horror-Fall in Baden-Württemberg

Erst am Donnerstagvormittag (25. Januar) löste ein anderer Fall aus Baden-Württemberg deutschlandweites Entsetzen aus. An einer Schule in St. Leon-Rot war nur einen Tag zuvor eine Schülerin getötet worden.

Die Polizei ging zunächst von einem Beziehungsdrama aus. Täter und Opfer sollen sich demnach gekannt haben. Der Täter aus St. Leon-Rot ergriff nach seiner abscheulichen Tat die Flucht. Nach wie vor konnte die Polizei ihn noch nicht stellen. Mehr Informationen zum Fall liest du hier >>>. (mit dpa)