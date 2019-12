Obdachlose: Stadt geht DIESEN Schritt, um Bedürftige vor dem Kältetod zu retten

Ulm. Jahr für Jahr verlieren Obdachlose in eisigen Winternächten ihr Leben. Wie „Tag24“ berichtet, hat die Stadt Ulm nun ein Projekt ins Leben gerufen, das wohnungslose Menschen vor dem Erfrierungstod retten soll.

Obdachlose: Stadt bietet Schlafkapseln an

Die so genannten „Ulmer Nester“ sind als Überlebensschutz für die Dauer einer Nacht angelegt. Dabei handelt es sich um aufklappbare Holzkonstruktionen, in deren Inneren sich eine Liegefläche befindet. Menschen, die beispielsweise Übernachtungsheime der Wohnungslosenhilfe meiden, können in diesen „Nestern“ Zuflucht vor der Winterkälte finden.

Ein «Ulmer Nest» am Alten Friedhof in Ulmsoll als Erfrierungsschutz für Obdachlose im Winter dienen. Foto: Tom Weller/dpa

Zu Beginn gab es Kritik am Design der Schlafkapseln: zu wenige Sanitärmöglichkeiten, der Look der Kapseln gleiche eher einem Sarg. Daraufhin wurden die Schlafkammern umgestaltet. „Grundsätzlich ist es unser Ziel, dass obdachlose Menschen auch wieder in eigenem Wohnraum unterkommen“, so Franziska Vogel von der Abteilung für Soziales der Stadt Ulm.

Zum Start des Projektes wurde ein „Ulmer Nest“ am Alten Friedhof aufgestellt. Die weiteren geplanten Standorte sollen „Tag24“ zufolge weder inmitten des öffentlichen Geschehens noch völlig abgeschieden liegen.