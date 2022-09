Twitch nimmt gravierende Änderung vor – doch das gefällt nicht allen! „Cancel culture“

Gravierende Änderung bei Twitch!

Schluss mit Glücksspielen auf Twitch! Das Live-Streaming-Videoportal hat auf Twitter ein deutliches Statement abgegeben. Ab dem 18. Oktober soll demnach das Streaming von Glücksspielseiten mit Spielautomaten, Roulette oder Würfelspielen verboten werden. Doch diese Entscheidung kommt nicht bei allen gut an.

Twitch äußert sich auf Twitter deutlich

„Glücksspielinhalte auf Twitch waren ein großes Diskussionsthema in der Community und etwas, das wir seit unserem letzten Richtlinienupdate in diesem Bereich aktiv überprüft haben. Heute möchten wir Sie über unsere Pläne auf dem Laufenden halten. Während wir das Teilen von Links oder Empfehlungscodes auf allen Webseiten verbieten, die Slots, Roulette oder Würfelspiele enthalten, haben wir gesehen, wie einige Leute diese Regel umgehen und unsere Community potenzielle Schäden aussetzen“, heißt es in dem Tweet.

Daher werde Twitch am 18. Oktober eine Aktualisierung der Richtlinien vornehmen, um das Streaming von Glücksspielen zu verbieten, die Slots, Roulette oder Würfelspiele enthalten, die weder in den USA noch in anderen Gerichtsbarkeiten lizensiert sind und die einen ausreichenden Verbraucherschutz bieten.

Twitch greift in Sachen Glücksspiel hart durch. Foto: IMAGO / imagebroker

Twitch-Ankündigung kommt nicht bei allen gut an

Weiterhin zugelassen werden allerdings Webseiten, die sich auf Sportwetten, Fantasy-Sport und Poker konzentrieren.

Weitere aktuelle Nachrichten:

Doch das scheint nicht bei allen gut anzukommen. „Das ist für mich cancel culture“, schreibt ein Twitter-User dazu. „Ihr sprecht das alles an, aber kein Rassismus und homophobe Bemerkung“ und „Heilige Scheiße, das wird einen Krieg auslösen“, heißt es weiterhin aus der Twitter-Gemeinde.