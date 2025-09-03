Tupperware feiert großes Comeback! Deutsche Kunden können es nicht fassen

Tupperware meldete vergangenes Jahr Insolvenz an (wir berichteten), doch nun sorgt ein französischer Investor für ein unerwartetes Comeback. Cédric Meston, ein erfolgreicher Unternehmer, übernimmt die Marke in Europa.

Der Betrieb soll in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien wieder starten. Hierzulande begann Tupperwares Erfolgsgeschichte bereits 1962.

Tupperware-Comeback mit modernem Ansatz

Auch nach Jahrzehnten bleibt Direktvertrieb ein wichtiger Bestandteil der Strategie. Millionen Menschen erlebten Tupperpartys als kulturelles Highlight. Die Konkurrenz durch boomenden Onlinehandel machte dem Unternehmen in den letzten Jahren jedoch schwer zu schaffen. Meston will diesen Schwächen entschlossen begegnen und die Traditionsmarke fit für die Zukunft machen.

Das Unternehmen setzt weiterhin auf das Konzept der „Tupperparty“, jedoch in einer modernisierten Form. Laut Meston wurde die Marke grundlegend neu organisiert. Neben den bekannten Plastikspeicherdosen bietet Tupperware künftig auch Behälter aus Edelstahl, Glas und recyceltem Kunststoff an. Meston peilt ambitionierte Jahresumsätze von 100 Millionen Euro an.

„Es ist nicht nur eine Rückkehr – es ist ein Neuanfang, ehrgeizig und auf Dauer angelegt“, schrieb Meston auf Linkedin. Er sieht großes Potenzial, das Unternehmen neu auszurichten. Sein Ziel: Den Charme von Tupperware mit zeitgemäßen Lösungen wie nachhaltigen Materialien zu verbinden. So will er das Kultprodukt in Europas Küchen erhalten.

