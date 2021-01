Tui: Tourismus-Boom im Sommer? Chef des Reiseveranstalters überrascht jetzt mit DIESEN Aussagen

Im vergangenem Jahr hatten sowohl Reiseveranstalter wie Tui als auch die Kundschaft kein Glück, was den langersehnten Tapetenwechsel anging.

Ob das in diesem Jahr anders sein wird? Die Aussage von Tui-Chef Fritz Joussen kommt überraschend.

Tui: Ist Reisen im neuen Jahr wieder möglich?

Durch die Corona-Pandemie hat es einen wahrhaftigen Einbruch in der Reisebranche gegeben: Viele Kunden konnten ihre Reisen nicht antreten, manche mussten sogar aus fernen Ländern wieder zurückgeholt werden, da der Reiseverkehr über Wochen eingestellt worden war. Reisebüros mussten Insolvenz anmelden, Menschen verloren ihre Jobs.

Doch das soll alles bald ein Ende haben. Wieso? Das erklärt Tui-Vorstandschef Fritz Joussen.

-----------------------------------------------------------

Das ist TUI Cruises:

Die TUI Cruises GmbH ist eine Kreuzfahrtgesellschaft mit Sitz in Hamburg

die Flotte besteht aus sieben Kreuzfahrtschiffen

alle Schiffe haben den Namen „Mein Schiff“ sowie einen weiteren Zusatz

drei weitere Schiffe befinden sich im Bau

-----------------------------------------------------------

Tui: „Wir erwarten einen schon weitgehend normalen Sommer“

Tui-Vorstandschef Fritz Joussen ist optimistisch, was das Reisen im neuen Jahr angeht, erklärt er in der „Rheinische Post“. Allerdings sollen im Jahr 2021 zukünftig nur 80 Prozent der Flugreisen angeboten werden, verglichen mit den Jahren zuvor, „um eine optimale Auslastung zu erreichen.“

Des Weiteren prophezeie Joussen, dass viele Flüge im Mittelmeerraum über die Ferienzeit sehr gefragt sein werden. Das Angebot für Mai sei bereits zu 50 Prozent ausgebucht. Doch dabei bleibt es nicht, denn Joussen ergänzt: „Wie erwarten einen schon weitgehen normalen Sommer.“

Das hat folgende Gründe.

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Tui: Alle 16 Kreuzfahrtschiffe sollen 2021 wieder eingesetzt werden

Das Unternehmen werde in diesem Jahr zwar die gleichen Preise für Reisen anbieten, wie auch in den Jahren zuvor, doch es habe sich gezeigt, dass die Kundschaft in 2021 mehr Geld für Reisen ausgeben möchte. „Die Kunden buchen hochwertiger. Viele haben zusätzlichen Spielraum im Budget, wählen dann ein 5- statt das 4-Sterne-Hotel“, so Joussen. Wie die „Rheinische Post“ schreibt, seien bisher uneingelöste Gutscheine ein Grund dafür.

Tui: Die Corona-Pandemie hat für einen Einbruch in der Reisebranche gesorgt – dieser soll laut Experten allerdings in diesem Jahr behoben werden. Foto: picture alliance / Peter Steffen

Die derzeit stattfindenden Impfungen würden auch der Reisebranche zugute kommen. Erst 2022 sei mit einer Normalisierung des Reisemarkts zu rechnen, zuvor sei ein Reiserekord zu erwarten. Joussen kündigte an, bereits in diesem Jahr wieder alle 16 Kreuzfahrtschiffe einzusetzen und beliebte Urlaubsziele wie Spanien, Griechenland oder die Türkei im Sommer anzusteuern. (ali)