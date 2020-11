Tui: Reiseunternehmen wirbt mit Familienangebot – Kunde reagiert SO

Tui und andere Unternehmen der Reise-Branche wurden von der Corona-Krise hart getroffen.

Dennoch macht Tui auch weiterhin Werbung für die angebotenen Reisen. Einem Kunden gefiel die Werbung für ein Familienangebot überhaupt nicht.

Tui: Reiseunternehmen wirbt mit Familienangebot

Derzeit sind Urlaube im Ausland nur schwer möglich, da sehr viele Länder und Regionen als Corona-Risikogebiete eingestuft worden sind. Bei der Werbung von Tui für ein besonderes Familienangebot ging es auch nicht um Urlaub, der noch in diesem Jahr stattfinden soll, sondern um Urlaub im Jahr 2021.

---------------

Das ist TUI:

TUI stand ursprünglich für Touristik Union International

gegründet 1968

größtes Touristikunternehmen Europas

Sitz ist in Berlin und Hannover

im Jahr 2019 gab es insgesamt 27 Millionen Kunden

hat mehr als 70.000 Mitarbeiter, der Umsatz lag 2019 bei 18,9 Mrd. Euro

---------------

In dem Facebook-Post von Tui, der auch noch ein Video umfasst, heißt es zu dem Angebot: „Kinder reisen kostenlos! In eurem Familien-Urlaub mit eigener Anreise in über 155 Hotels in Deutschland, Österreich, Italien & Kroatien.“ Bei dem Angebot könnten die Reisen außerdem bis zu 31 tage vor der Abreise kostenlos umgebucht oder storniert werden. Des Weiteren wäre der „Covid Protect-Reiseschutz“ inklusive. Was sich vordergründig nach einem guten Angebot anhört, sorgte aber bei einem Tui-Kunden für reichlich Ärger.

Tui: Kunde ist deswegen richtig sauer

Seinem Ärger machte der Mann unter dem Post von Tui Luft und schrieb: „Hallo Tui Team, wir würden ja sehr gern wieder über euch eine Auszeit buchen. Jedoch sind wir von der letzten Reiseabwicklung sehr enttäuscht!“ In dem letzten Urlaub habe er nach fünf Tagen mit seiner Familie wieder abreisen müssen, da der Ort zum Risikogebiet erklärt worden sei.

---------------

Weitere Tui-News:

Tui: Unternehmen wirbt mit Angebot für Urlaub 2021 – doch die Sache hat einen Haken! „Danke, dass man schlechter gestellt wird“

Tui bietet bald besondere Kreuzfahrten an – sie sind nur für Erwachsene

Tui: Mann storniert Urlaub und rechnet mit wütenden Reisenden ab – „Verstehe eure Panik nicht“

---------------

„Dies ist jetzt 4 Wochen her, wir haben es direkt am 23.10. telefonisch bei Tui gemeldet. Am Telefon bei Tui sagte man uns, die Abwicklung dauert ca. 1 Woche. Die Bestätigung des Hotels über unsere vorzeitige Abreise ist bei Tui auch schon eingegangen! Unser Reisebüro hat es direkt am nächsten Tag auch an Tui gemeldet“, hieß es weiter. Bisher sei noch kein Geld zurückerstattet worden.

Wie reagiert Tui auf die Kritik?

Dieser Kunde war nicht der einzige, der sich unter dem Video beschwerte. „Macht bitte nicht so Werbung ihr bekommt ja nicht mal die aktuellen Rückzahlungen in Griff“, lautete ein weiterer Kommentar.

Tui wirbt bereits für Reisen im Jahr 2021. (Symbolbild) Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Auf die Kritik des Kunden, der sein Problem ausführlich geschildert hatte, reagierte Tui. „Bitte sende mir in einer privaten Nachricht (aus Datenschutzgründen) deine achtstellige Vorgangsnummer. Dann prüfe ich das Ganze“, lautete die Antwort. Das wollte der Kunde dann auch machen und bedankte sich für die schnelle Antwort. Bleibt zu hoffen, dass er sein Problem zusammen mit Tui lösen konnte. (gb)