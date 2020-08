Tui: Reisende außer sich – „Ich wünschte, ihr würdet...“

Trotz Corona-Pandemie zieht es Reisende ins Ausland. Viele Menschen scheinen noch verunsichert zu sein, ob sie ihre Sommerferien woanders verbringen als zu Hause. Doch Reiseunternehmen wie Tui locken jetzt mit günstigen Last-Minute-Angeboten. Dabei sind nun jedoch einige Probleme aufgetreten. Zahlreiche Reisende beschweren sich deshalb aktuell bei Facebook.

Tui: Reisende außer sich

Mallorca: Das sind die Hotspots der beliebten Ferieninsel Mallorca: Das sind die Hotspots der beliebten Ferieninsel

Reiseanbieter Tui warb vor ein paar Tagen auf seiner Britischen Facebook-Seite mit Urlauben nach Griechenland und die Türkei. Doch inzwischen sammeln sich unter dem Beitrag die Kommentare von unzufriedenen Kunden.

Nicht nur die Entscheidung, ob der Sommerurlaub abseits der Heimat verbracht wird ist angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie schwierig. Es gibt auch bestimmte Regeln an die sich Urlauber halten müssen. In Deutschland gibt das Auswärtige Amt die aktuellen Reisewarnungen und Infos für Reisen heraus.

Tui wirbt mit Reisen nach Griechenland und die Türkei. (Symbolbild) Foto: imago images / UIG

Tui wirbt mit neuen Reisen

In Großbritannien übernimmt diese Aufgabe das „Foreign and Commonwealth Office“ (FCO). Das Risiko für Britische-Staatsbürger wird für einzelnen Länder von der FCO bewertet. Vor Reisen in bestimmte Länder wird wegen der Corona-Pandemie daher abgeraten. Zu finden sind diese in einer Liste. Es werden aber immer mal wieder Länder davon ausgenommen.

Zum Teil müssen dann vor Reiseantritt Online-Formulare ausgefüllt werden, ansonsten könnte die Einreise trotzdem abgelehnt werden.

So bewertet das Auswärtige Amt die aktuelle Reise-Lage:

Reisewarnung vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland, außer

in die Mitgliedstaaten der EU (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern),

(Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern), in Schengen-assoziierte Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz),

(Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz), in das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, nach Andorra, Monaco, San Marino und in den Vatikanstaat

(Stand 7. August 2020)

Zur Freude mancher Briten ist das Reisen nach Griechenland und in die Türkei seit neustem wieder möglich. Deshalb kündigte Tui UK neue Angebote auf der eigenen Facebook-Seite an. Doch schnell sammelten sich unter dem Beitrag zahlreiche Beschwerden.

Tui-Reisende warten auf Erstattung

Zum einen äußerten sich viele Kunden darüber, dass bereits abgesagte Reisen, auch in andere Länder, von Tui bislang nicht finanziell erstattet wurden. Zum anderen gibt es auch die Unsicherheit, ob der gebuchte Urlaub überhaupt so stattfinden kann wie geplant.

So schreibt eine Kundin, die nach Spanien fliegen wollte: „Unser beabsichtigtes Reiseziel steht nicht nur auf der FCO-Liste, sondern unser beabsichtigtes Hotel hat heute auch für den Rest der Saison seine Türen geschlossen.“

Für die Frau sei es ziemlich entmutigend zu sehen, dass Tui jetzt für neue Reisen wirbt, obwohl der Anbieter die bereits gebuchten Urlaube gar nicht veranstalten könne, so die Kundin.

Frau wartet auf Stornierung

Eine andere Kundin schreibt sogar, sie wünsche sich das Tui ihre Reise endlich stornieren würde, damit sie nach Griechenland umbuchen könne. Doch bislang habe sie keine Stornierung erhalten, obwohl der Kundenservice ihr das zugesagt hätte.

Wohin die Frau mit Tui verreisen wollte, schreibt sie nicht. Vermutlich in eines der Länder für die aktuelle eine Reisewarnung gilt.

Also vielleicht doch lieber im Inland bleiben und damit das Problem von Reisewarnungen und Stornierungen umgehen? Der Kundenservice auf der Tui-Facebook-Seite ist offenbar bemüht den Beschwerden der Kunden nachzugehen und antwortete auf viele der Kommentare persönlich. (mia)