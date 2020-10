Tui: Hiobsbotschaft für Kreuzfahrt-Fans – dabei schien sich jetzt alles zu normalisieren!

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Die Corona-Krise hat die gesamte Kreuzfahrt-Branche schwer getroffen. An Cocktail-Abende, prunkvolle Abendessen und Reisen von Stadt zu Stadt war lange Zeit nicht zu denken. Viele Kreuzfahrt-Fans hoffen bereits auf einen kompletten Re-Start der großen Anbieter. Doch dass sich der Zustand in nächster Zeit noch einmal stark ändern wird, scheint unrealistisch.

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie zogen Kreuzfahrt-Riesen wie Aida oder „Mein Schiff“ den Stecker, stornierten zahlreiche Reisen. Zu groß wäre das Risiko gewesen, dass es an Bord der Schiffe zu einem Corona-Ausbruch kommt. Nun sollte sich alles wieder normalisieren, die ersten Dampfer nahmen bereits Fahrt auf. Eigentlich...

Ein Tui-Kreuzfahrtschiff von „Mein Schiff“.

Tui: Zwei Kreuzfahrtschiffe von „Mein Schiff“ bleiben im Hafen

Denn „Mein Schiff“ von Tui hat bereits die nächsten Reisen storniert. Das berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Betroffen sind dieses Mal Kreuzfahrten der „Mein Schiff 5“ und „Mein Schiff 6“. Welche Reisen konkret betroffen sind, erfährst du hier bei MOIN.DE.

Das ist TUI Cruises:

Die TUI Cruises GmbH ist eine Kreuzfahrtgesellschaft mit Sitz in Hamburg

Die Flotte besteht aus sieben Kreuzfahrtschiffen

Alle Schiffe haben den Namen „Mein Schiff“ sowie einen weiteren Zusatz

Weitere Schiffe befinden sich aktuell im Bau

Ein kleiner Trost bleibt: Tui kündigte diese Woche an, das Angebot in den Herbstferien aufzustocken. Vor allem in Griechenland soll die beliebte „Mein Schiff“-Flotte auslaufen - Start- und Endpunkt der Reise soll die Insel Kreta sein. >> Mehr dazu hier.

„Mein Schiff“ will in den Herbstferien Kreuzfahrten ab Kreta anbieten. Foto: Imago Images/Cavan Images

