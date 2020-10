Tui bietet bald besondere Kreuzfahrten an – sie sind nur für Erwachsene

Tui bietet in Zukunft besondere Kreuzfahrten an. (Symbolbild)

Die Kreuzfahrt-Branche ist von der Corona-Pandemie hart getroffen worden. Das gilt auch für Tui.

Tui bietet in Zukunft aber besondere Kreuzfahrt-Schiffe an, welche ausschließlich für Erwachsene bestimmt sind.

Aktuell können Viele sich gar nicht vorstellen, wieder Kreuzfahrten zu buchen. Die Schiffe von Aida, Tui und Co. liegen aufgrund des steigenden Infektions-Geschehens in den meisten Ländern in den Häfen vor Anker.

Tui hat nun angekündigt, dass es in Zukunft ein Kreuzfahrt-Schiff geben wird, dass nur für Erwachsene gedacht ist, so der „Mirror“. Bei dem Schiff handelt es sich um die „TUI Maya“.

Tui: „Maya“ eins von drei neuen Kreuzfahrt-Schiffen

Die „Maya“ ist eins von drei neuen Schiffen von Tui. Die Schwester-Schiffe tragen die Namen „Isla“ und „Skyla“. Aber nur die „Maya“ soll für die Erwachsenen-Kreuzfahrten genutzt werden.

Im Sommer 2022 sollen alle drei Schiffe in See stechen und auf verschiedenen Routen entlang großer Flüsse wie dem Rhein oder der Donau fahren. An Bord der „Maja“ soll beispielsweise eine umfassende Auswahl an Getränken wie Aperitifs, Cocktails, Softdrinks, Marken-Spirituosen und Fassbieren geben.

Tui: Neue Kreuzfahrten ab Sommer 2022

Bei den Kreuzfahrten auf der „Maya“ handelt es sich um All-Inclusive-Flusskreuzfahrten. Alle drei Schwester-Schiffe sollen jeweils sieben unterschiedliche Kabinentypen, zwei Restaurants und eine Cocktailbar haben.

Tui bietet die Flusskreuzfahrten ab dem Sommer 2022 an. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

„Unsere Flusskreuzfahrtlinie entwickelt sich ständig weiter, und wir haben immer ein offenes Ohr für die Wünsche unserer Kunden und möchten ihnen noch mehr Auswahl bieten, wenn es um die Buchung ihrer Kreuzfahrt geht. Da ein hoher Prozentsatz der Gäste bereits All Inclusive bucht, schien es nur richtig, dass wir ein Schiff speziell für die Bordbasis geschaffen haben, damit wir wissen, dass unsere Kunden es lieben werden“, so Chris Hackney – Geschäftsführer von TUI-Cruises. Laut dem „Mirror“ können die Kreuzfahrten im Sommer 2022 ab dem 5. November 2020 auf der Website von Tui gebucht werden. (gb)