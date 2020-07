Tui-Chef mit knallharter Ansage – er dürfte damit Tausenden Urlaubern vor den Kopf stoßen

Deutliche Worte an die Reisenden! Das war mal eine Ansage von Marek Andryszak, dem Chef von Tui in Deutschland!

Nach den nicht eingehaltenen Corona-Schutzmaßnahmen auf Mallorca und der Zwangsschließung der Lokale am Ballermann hat sich Tui für einen drastischen Schritt entschieden.

Tui-Chef mit knallharter Ansage – Reiseanbieter geht drastischen Schritt

Die Feiernden, die eng an eng gedrängt ohne Maske das Partyleben am Ballermann genossen haben, werden vom Tui-Chef stark kritisert. „Da haben einige überhaupt nicht verstanden, in was für einer Zeit wir momentan leben“, meint Andryszak im Gespräch mit der „Berliner Morgenpost“.

Tui-Chef Marek Andryszak Foto: imago images

„Partymachen ist gerade einfach nicht angesagt. Jeder sollte Rücksicht auf sich selbst und seine Mitmenschen nehmen.“ Deshalb hat Tui jetzt knallhart reagiert: Die so genannten „Partyreisen“ sind ab sofort gestrichen!

„Damit setzen wir ein deutliches Zeichen, wie wir gegenüber dieser Form des Tourismus derzeit stehen“, erklärt Andryszak. „Wir stehen für einen ruhigen Urlaub. Das ist auch etwas Angenehmes, das wir ausprobieren sollen, anstatt auf Biegen und Brechen etwas zu machen, was derzeit einfach nicht angesagt ist.“

Kritik auch aus der Regierung

Auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hatte die illegalen Partys am Ballermann als „sehr ärgerlich“ bezeichnet. Am Freitag sagte er, es sei nicht zu viel verlangt, Mundschutz zu tragen und sich an Abstandsregeln zu halten. Auf „exzessive Partys“ könne man in diesem Jahr ja auch mal verzichten. Jedoch betont er: Die breite Masse der Urlauber halte sich an die Regeln.

Kein Abstand, keine Masken – Szenen wie diese haben Reiseanbieter Tui zu einer krassen Entscheidung gezwungen. Foto: Michael Wrobel/Birdy Media/dpa

Ballermann letzter Woche dicht

Am Mittwoch hatte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela die Zwangsschließungen auf Mallorca angeordnet. Sie sollen zunächst für zwei Monate andauern.

