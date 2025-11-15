Türkei-Urlauber senden klare Botschaft – beliebte Region mit heftigen Problemen

Ein Urlaub in der Türkei: Das ist für viele Menschen jederzeit möglich. Schließlich hat das Land mehrere Regionen, die bei den Touristen sehr beliebt sind. Egal ob Strandurlaub oder die Sehenswürdigkeiten entdecken – für jeden ist etwas dabei.

Doch in einem Urlaubsgebiet der Türkei bleiben plötzlich die Hotels geschlossen, die Touristen reisen nicht an. Was ist da nur los? Der Grund dafür sind wohl die gestiegenen Preise.

Urlaub in der Türkei: Region hat heftige Probleme

Für viele Urlauber ist Uzungöl besonders zwischen Mai und Oktober sehr beliebt. Doch das Urlaubsziel in der Türkei steht vor einer heftigen Krise. Derzeit erlebt die so häufig überlaufene Region in der türkischen Schwarzmeerprovinz Trabzon einen drastischen Einbruch der Besucherzahlen.

Die meisten Urlauber kommen aus den Golfstaaten, die bleiben allerdings weitgehend fern. Die Situation ist so ernst, dass viele Hoteliers aufgegeben haben. „Vergangene Woche waren wir in Uzungöl. Wir sprachen mit den Hotelbesitzern. In Uzungöl haben wir die Saison frühzeitig beendet. Derzeit sind nur wenige Hotels geöffnet, die restlichen Betriebe sind geschlossen“, erklärte Erkut Celebi, Vorsitzender der Handelskammer Trabzon (TTSO), laut „Merkur“. Für ihn ist das „inakzeptabel“.

Bereits im vergangenen Jahr kämpften viele Betriebe mit sinkenden Auslastungen. So lag selbst in der Hochsaison die Belegungsrate in den Vier- und Fünf-Sterne-Hotels nur bei rund 60 Prozent. Das ist deutlich unter dem notwendigen Minimum von 70. Die Gründe dafür sind die gestiegenen Preise. Nicht nur die Gäste aus dem Inland bleiben fern, sondern auch die ganzen Touristen aus dem Ausland.

Preisdruck und Kontrollen

Volkan Kantarci, Regionalleiter Ostschwarzmeer des türkischen Reisebüroverbands TURSAB, bestätigt das: Viele Urlauber aus den Golfstaaten seien „verärgert über die hohen Kosten“ und suchten nach Alternativen. Der Trend betrifft längst nicht nur das Schwarze Meer. Auch an den Mittelmeerküsten blieben in diesem Sommer zahlreiche deutsche Touristen fern. Das ist ein deutliches Warnsignal für den gesamten Tourismus-Markt der Türkei.

Aber das ist noch nicht alles: Der Druck des Tourismusministeriums kommt noch dazu. Allein in diesem Sommer haben rund 4000 Hotels ihre Lizenz verloren. Grund waren Sicherheitsmängel und fehlende Genehmigungen. Laut „l’essentiel“ hatten Kontrolleure festgestellt, dass etwa 17 Prozent der Betriebe ohne gültige Lizenz arbeiteten.

Doch die Region will nicht aufgeben. Die Hotels werden aufgefordert, ihre Preise zu senken, damit neue Zielgruppen kommen. Neue Freizeitaktivitäten sollen Besucher über das ganze Jahr anlocken und den Urlaub in der Türkei attraktiver machen. Ob sich Uzungöl von dem massiven Einbruch erholen kann, bleibt abzuwarten.