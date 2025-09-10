Türkei-Urlauber erfahren bittere Realität – es betrifft jeden Touristen

Die Türkei ist seit jeher ein Traum-Urlaubsziel für viele Deutsche: Wunderschöne Strände, heißes Sommer-Wetter und erschwingliche Preise machen das Land für Touristen zum Ferien-Hotspot.

Doch am attraktiven Reiseziel ändert sich etwas, vor dem Urlauber ihre Augen nicht mehr verschließen können – und zwar die Preise. Die einst günstige Destination wird immer teurer, was Touristen hart zu spüren bekommen.

Urlaub in der Türkei wird immer teurer

Was früher für eine Woche Türkei-Urlaub reichte, ist heute nur noch genug für fünf Tage. „Die Gäste sagen, dass sie die Türkei sehr lieben, sich die Preise aber nicht mehr leisten können“, so Okan Küçükmustafa, Generaldirektor des Nirvana Dolce Vita in Antalya, gegenüber der türkischen Nachrichtenseite „Turizm News„.

Die Folge: Touristen verkürzen ihre Reise. Trotz der immer höher werdenden Preise bleibt die Nachfrage allerdings hoch. Küçükmustafa berichtet, dass die Hotels seit einem Monat zu 100 Prozent ausgelastet seien.

Hauptursache für die heftige Preissteigerung ist die hohe Inflation. Im Januar dieses Jahres erhöhten die Preise im Gastgewerbe sich im Vergleich zum Vorjahr um unfassbare 49, 18 Prozent, wie das Portal „fvw Travel Talk“ berichtet.

Ferienwohnung anstatt All-Inclusive

Reisende reagieren unterschiedlich auf die enormen Preiserhöhungen. Einige entscheiden sich dafür, ihren Urlaub zu verkürzen. Andere buchen Ferienwohnungen, Boutique-Hotels oder modulare Verpflegungspakete an Stelle der teureren All-Inclusive-Angebote. Die traditionelle Pauschalreise scheint insbesondere für Familien nicht mehr die erste Option zu sein.

Letztendlich entscheidet jeder Urlauber selbst, ob eine Reise in die Türkei ihm die Kosten wert ist. Schließlich spielen nicht nur Preise, sondern auch Kultur und das Allround-Paket eine große Rolle bei der Buchung.