Türkei-Urlauber stirbt bei Bootsausflug – Crew feiert trotzdem Schaumparty

Horror-Geschichte aus der Türkei! Ein Urlauber aus Großbritannien verbrachte seine freien Tage gemeinsam mit seiner Familie in dem beliebten Reiseziel. Es sollte sein letzter Urlaub sein – er verstarb während des Urlaubes.

Wie „The Sun“ berichtet, sei der 60-jährige Peter Colville aus Woking auf einem Piratenschiff in der Türkei unterwegs gewesen, als es zu der Tragödie kam. Vor allem das Handeln der Bootscrew war fragwürdig.

Todes-Drama im Türkei-Urlaub

Er war mit seinen Kindern und Enkelkinder in Alanya, wollte sich einen tollen Tag auf dem Piratenschiff machen. Die Party war im vollen Gange, die Gäste auf dem Boot in bester Laune. Laut Angaben von Colvilles Tochter sollen mehr als 600 Gäste auf dem Schiff gewesen sein.

Das Boot hielt zu einem kleinen Stopp am Kleopatra-Strand – Colville stieg ins Wasser, um sich abzukühlen. Wenige Augenblicke später fanden ihn andere Schwimmer mit dem Gesicht nach oben und bewusstlos. Sie zogen ihn direkt an Deck des Bootes und begannen mit der Herz-Lungen-Massage zur Wiederbelebung.

Berichten zufolge erklärte ein Barkeeper Colville letztlich für tot, nachdem Gäste minutenlang probiert hatten, ihn wiederzubeleben. Nach einiger Zeit traf dann die Küstenwache ein. Colville wurde ins Krankenhaus transportiert – dort erklärte man ihn endgültig für tot.

Crew „stand einfach da und schaute zu“

Die Crew hat bei dieser Geschichte offenbar den Vogel abgeschossen – wie die Mitarbeiter reagiert haben, macht fassungslos. Wie die Tochter des in der Türkei Verstorbenen erklärte, sei das Personal „unbekümmert und ahnungslos“ gewesen. „Sie standen einfach da und schauten zu“, sagte sie. Doch mehr noch: Sie deckten den leblosen Körper einfach mit Handtüchern ab, ehe die Küstenwache den Körper mitnahm.

Richtig skurril ist es dann danach geworden: Denn von Entsetzen, Trauer und Anteilnahme war keine Spur. Die Crew veranstaltete die Schaumparty, als wäre nichts gewesen. So soll die Besatzung sich sogar entschuldigt haben, dass sich die Schaumparty ein wenig verzögert hatte. Nur wenige Minuten, nachdem einer der Passagiere verstorben war!