Tragödie in Türkei-Urlaub: Mutter und Kinder sterben an Vergiftung +++ Hotel evakuiert

Für eine deutsche Familie endete der Urlaub in der Türkei in einem fürchterlichen Drama. Zwei Kinder, erst drei und sechs Jahre alt, sind offenbar an einer schweren Lebensmittelvergiftung gestorben. Die Eltern kämpften bis vor Kurzem auf der Intensivstation um ihr Leben. Nun aber die traurige Gewissheit: Wie die Nachrichtenagentur DHA berichtet, ist auch die Mutter verstorben.

Der Vater werde weiterhin im Krankenhaus behandelt. Am Samstag (15. November) ging die Nachricht um, dass weitere Gäste aus demselben Hotel mit ähnlichen Vergiftungserscheinungen ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Zunächst wurden Muscheln als Ursache für die Ursache vermutet. Nachdem jedoch weitere Urlauber im selben Hotel erkrankten, geriet dieses in den Fokus der Ermittlungen. Jetzt wurden drei Verdächtige festgenommen. Das Hotel wurde noch am Samstagabend evakuiert.

Deutsche Familie in Türkei-Urlaub vergiftet

Die Familie war am Sonntag (9. November) in die Türkei gereist, um dort in der Altstadt ein paar Tage Urlaub zu machen. Medien berichten, dass sie am Montag bei einem Straßenhändler sowie in einem Restaurant Muscheln gegessen hätten. Schon am Tag danach klagten sie über Übelkeit und Erbrechen, weshalb sie in einer Klinik behandelt wurden.

Das Krankenhaus entließ die Familie zunächst wieder. Doch die Symptome verschlimmerten sich offenbar drastisch. Rettungskräfte wurden schließlich ins Hotel gerufen, nachdem Mutter und Tochter leblos aufgefunden worden waren. Die beiden Kinder konnten nach der Einlieferung ins Krankenhaus nicht gerettet werden, teilte Abdullah Emre Güner, stellvertretender Gesundheitsdirektor von Istanbul, auf X mit. Die Eltern wurden unterdessen intensivmedizinisch betreut. Auch die Mutter verstarb kurze Zeit später.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete von möglichen Zusammenhängen mit den Muscheln, die am Montag gegessen wurden. Ob die Meeresfrüchte wirklich der Grund für die tödliche Vergiftung waren, war noch nicht abschließend geklärt.

Weitere Hotelgäste müssen ins Krankenhaus

Am Samstag (15. November) hieß es von der Nachrichtenagentur DHA, dass weitere Hotelgäste – Berichten zufolge wohl Touristen aus Italien und Marokko – mit ähnlichen Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht wurden. Dadurch geriet das Istanbuler Hotel unter Verdacht. „BILD“ berichtet, dass sich in dem Hotel kein Restaurant befindet und dort auch kein Frühstück angeboten wird.

Ermittler haben vor Ort Proben genommen und festgestellt, dass ein Zimmer mit Chemikalien desinfiziert wurde. Jetzt wurden der Verantwortliche des Istanbuler Hotels und zwei Personen festgenommen, laut türkischen Medienberichten zwei Schädlingsbekämpfer, die für die Desinfektion verantwortlich sind. Wie „BILD“ berichtet, konnte bei der Autopsie der verstorbenen Touristen bisher keine genaue Todesursache festgestellt werden. Für weitere Untersuchungen wurden Proben genommen. Die verstorbene Mutter und ihre Kinder wurden am Samstag (15. November) beigesetzt.

Hotel nach Vorfällen evakuiert

Das Hotel geriet nach den Vergiftungsfällen in den Fokus der Ermittlungen. Es ist laut einem Bericht der türkischen Zeitung „Birgün“ mittlerweile evakuiert worden. Wann es wieder öffnen wird, bleibt derzeit ungewiss.