Hotels in der Türkei vor einschneidender Änderung? Sie würde alle Urlauber betreffen

Spanien oder Türkei – diese beiden Urlaubsländer bieten sich auch in diesem Jahr wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Wahl zum beliebtesten Urlaubsland angeht. Das bestätigt auch der Deutsche Reiseverband (DRV).

Dabei besonders gefragt: die All-inclusive-Reisen. Denn dabei müssen Urlauber in der Türkei und Co. kulinarisch auf nichts verzichten und können sich von morgens bis abends ihre Lieblingsspeisen und -Getränke gönnen. Vor allem an Buffets kommen Touristen dabei auf ihre Kosten. Doch genau damit könnte in der Türkei bald Schluss ein.

Beliebtes Angebot in Türkei-Urlaub auf der Kippe?

Denn wie türkische Medien jetzt berichten, spitzt sich in der Türkei die Lage in Sachen Lebensmittelverschwendung deutlich zu. „Jedes Jahr werden in der Türkei etwa 23 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Etwa 35 Prozent der produzierten Lebensmittel gehen verloren oder werden weggeworfen, bevor sie auf den Tisch kommen“, erklärte Halil Fatih Akgül, Leiter der türkischen Stiftung für Abfallvermeidung (TİSVA), der türkischen Nachrichtenagentur „Anadolu„.

Zwei Drittel der Verschwendung sollen laut dem Medienbericht in Gastronomie, Hotellerie und Catering-Betrieben stattfinden. Der Präsidialrat für Landwirtschaft und Ernährungspolitik wolle das nicht länger hinnehmen und habe sich konkrete Maßnahmen überlegt, um gegen die Lebensmittelverschwendung anzugehen. Das würden auch Türkei-Urlauber deutlich zu spüren bekommen.

All-inclusive-Buffets im Fokus

Denn vor allem All-inclusive-Buffets in Hotels seien dem Rat dabei ein besonderer Dorn im Auge. Eine große Unterusuchung der Hotel-Buffets wurde vom türkischen Landwirtschaftsministerium bereits angeordnet. Doch sollte sie den üblen Verdacht bestätigen, könnte es der kulinarischen All-inclusive-Auswahl in türkischen Hotels an den Kragen gehen. Stattdessen würde den Gästen nur noch À-la-carte-Essen angeboten werden.

So würden Hotel-Gäste immerhin nur das bezahlen, was sie tatsächlich auch verspeisen. Für viele Touristen würde es aber auch einen massiven Komfort-Verlust bedeuten, wenn sie ihre Speisen künftig nur noch portionsweise bestellen dürften. Das könnte sich auch spürbar auf den Tourismus auswirken. Laut einer aktuellen Expedia-Umfrage bevorzugen 44 Prozent und damit fast die Hälfte der Deutschen All-inclusive-Urlaube – gerade wegen der üppigen Buffets.