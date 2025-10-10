Türkei-Urlauber bucht All-Inclusive – was er im Hotel sieht, verschlägt ihm den Atem: „Was stimmt mit euch nicht?“

Dem nasskalten deutschen Herbst entfliehen – und stattdessen in die Türkei fliegen und einen Urlaub an der wärmeren Mittelmeerküste genießen. Am besten noch All-Inclusive, sodass man sich im Hotel um nichts mehr kümmern muss. Eine Traumvorstellung, oder? Naja … wenn da nicht die anderen Touristen wären.

Über kaum etwas regen sich Urlauber so gerne und so leidenschaftlich auf wie ihre Hotelgenossen. Da können meist weder das Hotel noch das Urlaubsland etwas dafür. Chaoten, die sich nicht zu benehmen wissen, gibt es schließlich leider überall auf der Welt.

Was dieser Türkei-Besucher jedoch in seinem All-Inclusive-Urlaub erlebte, machte ihn schlicht und ergreifend fassungslos…

Türkei-Urlauber schimpft über andere Hotelgäste

Einer der vielen Vorteiler einer All-Inclusive-Reise: Der Zugang zum Buffet im Hotel. Ohne Zusatzkosten schlemmen, so viel man will. Doch vor lauter Hunger-Euphorie kann es schnell mal vorkommen, dass die Augen größer sind als der Magen. Ein Übermut, der am Ende zu massenhaft Essensverschwendung führt.

Einem Türkei-Urlauber auf „Reddit“ ist dieses Verhalten ein Dorn im Auge. Er fotografiert einen Tisch im Speiseraum seines Hotels – mit mehreren vollgeschaufelten Tellern und zwei nicht ausgetrunkenen Getränkegläsern. Dass der Tisch so zurückgelassen wird, macht den Nutzer im Subreddit „r/luftablassen“ stinksauer.

Mit deutlichen Worten beschimpft er die verantwortlichen Hotelgäste, die sich wie „Fressorks“ die Teller vollklatschen. „Und dann? Lassen’s einfach stehen. Schön kalt werden lassen, ab in den Müll“, schreibt er. „Da fragt man sich echt: Was stimmt mit euch nicht? Ihr habt ein All-Inclusive, ihr könnt hundertmal gehen. Aber nein, ihr müsst euch erst mal einen Berg auftürmen, der aussieht wie Mount fu**ing Everest aus Hackbällchen, Pommes und Wassermelone – nur um dann nach zwei Bissen aufzugeben.“

Nach weiteren vulgären Schimpftiraden findet der Türkei-Urlauber deutliche Worte: „All-Inclusive heißt nicht: Mach die Lebensmittelindustrie kaputt und verhalte dich wie’n Arschloch im XXL-Modus. Es heißt: Hol dir was, iss es, hol dir nochmal, wenn du noch Hunger hast. Kein Hexenwerk.“

„Schon echt assi“

In den Kommentaren erhält der Türkei-Urlauber massenhaft Zuspruch. Alle sind sich einig, dass man sich nicht so rücksichtslos verhalten solle – auch wenn ein Vorteil eines All-You-Can-Eat-Buffets ja gerade das Ausprobieren vieler verschiedener Speisen sei. „Allerdings ist es schon echt assi, wenn man die Teller bis zum Anschlag vollknallt“, schreibt ein Nutzer.

Ein User kommt sogar sofort mit einer Gegenmaßnahme um die Ecke: „Ich hab mal ein All-You-Can-Eeat-Lokal gesehen, das pro nicht leerem Teller 3 Euro zusätzlich in Rechnung gestellt hat.“ Gut möglich, dass das die übermütigen All-Inclusive-Urlauber in ihrem Buffet-Treiben bremsen würde.