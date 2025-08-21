Familienvater schaut nach Türkei-Urlaub auf Rechnung – der Betrag macht ihn fassungslos

Urlaub – für die einen die schönste Zeit des Jahres, für die anderen gelegentlich ein ziemlicher Finanzschock. Was früher hinter verschlossenen Türen von Familien- und Freundeskreisen blieb, wird heute mit einem Klick öffentlich: Denn immer mehr Deutsche teilen ihre Urlaubskosten und -erlebnisse offen in sozialen Netzwerken.

Und das endet nicht immer gut: Ein Einblick über einen Familienurlaub in der Türkei endete nun in einer wilden Kosten-Diskussion. Vor allem der Betrag macht viele fassungslos …

Der große Kosten-Check: Urlaub in der Türkei kostet knapp 10.000 Euro

So teilte ein deutscher Familienvater eine detaillierte Kostenaufstellung seines Sommerurlaubs 2025 in der Türkei. Mit Frau und drei Kindern verbrachte er zweieinhalb Wochen in Gökova Akyaka an der türkischen Ägäis-Küste. Die Rechnung? Satte 9.200 Euro – und das trotz cleverer Spartaktiken wie selbstgemachtem Frühstück, einfachen Snacks und Abendessen in günstigeren Lokalen.

Hier die grobe Aufteilung, die er auf „Threads“ teilte:

Flugkosten: 2.800 Euro

Mietwagen: 800 Euro

Ferienwohnung am Strand: 1.600 Euro

Verpflegung & Aktivitäten: 4.000 Euro

Besonders die kleinen täglichen Extras wie Liegengebühren am Strand, Eis für die Kinder oder spontane Bootsausflüge schlugen wohl stark zu Buche. Dabei wollte der Familienvater, der ursprünglich aus der Türkei stammt, eigentlich nur seinen Kindern „die echte türkische Kultur“ nahebringen. Doch wie er berichtet, sind die Preise in der Türkei in den letzten fünf Jahren stark gestiegen – so stark, dass Urlaub dort inzwischen teurer sein kann als in beliebten europäischen Reisezielen wie Griechenland, Spanien oder Italien.

Nutzer können nur lachen

Tatsächlich berichten diverse Medien von einer Kostensteigerung von rund 36 Prozent im Juni 2025 im Vergleich zur Vorsaison. Trotzdem ist die Türkei auf den Tourismus angewiesen: Rund 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden durch Urlauber eingenommen. Gastronomie, Transport, Einzelhandel – alle profitieren von den Besuchern, die dringend benötigte Devisen ins Land bringen.

Wer jetzt allerdings denkt, die verschiedenen Nutzer von „Threads“ hätten aufgrund der hohen Kosten Mitleid mit dem Vater, der irrt. Viele ziehen ihn ordentlich durch den Kakao. „Willst du dich jetzt ernsthaft darüber beschweren, dass es Geld kostet, wenn du mit deiner Familie in den Urlaub fährst?“, fragt so eine Userin. Andere rechnen vor, dass 1.800 Euro pro Person für zweieinhalb Wochen an der türkischen Ägäis eigentlich ziemlich moderat sind. Ein weiterer meint sarkastisch: „Ihr wart drei Wochen am Strand im Urlaub, allein wenn ihr auf die Liegen verzichtet hätte, hättet ihr einiges sparen können.“

Andere hingegen schlagen dem Vater Destinationen vor, die wohl wesentlich billiger sein sollen. Ein Nutzer berichtet von einem Familienurlaub in Skandinavien – zwei Erwachsene und vier Kinder in einem großen Haus mit Pool, Sauna, Whirlpool, Kickertisch und Volleyballplatz – für insgesamt 5.000 Euro für drei Wochen inklusive Kulturprogramm.

Auch Kalabrien lockt laut den Nutzern mit moderaten Preisen: Ferienwohnung für 400 Euro pro Woche, Pizza für 4 Euro, Wein für 2 Euro – dazu Autoanreise mit 200 bis 250 Euro Tank- und Mautkosten. Insgesamt kommt ein Urlauber so auf etwa 2.500 Euro für einen Monat.

Ob der Familienvater seinen Urlaub demnächst wieder in der Türkei verbringen wird? Das ist ungewiss, aber er hat nun allemal genug alternative Vorschläge …