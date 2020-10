Urlaub in der Türkei: Zwangsquarantäne für Rückkehrer! Tui-Chef kritisiert Politik

Urlaub in der Türkei ist aktuell nur unter der Einhaltung von besonderen Hygiene-Auflagen möglich.

Das Auswärtige Amt weißt Urlauber, welche in die Türkei, möchten darauf hin, dass das Land aktuell als Risikogebiet angesehen wird und warnt vor Reisen dorthin. Deswegen gelten vor Ort und auch nach der Rückkehr in die Bundesrepublik klare Regeln. In einigen Bundesländern beinhalten diese sogar eine Zwangsquarantäne.

Urlaub in der Türkei: Strikte Regeln für Urlauber

Von der Reisewarnung ausgenommen sind die Regionen Aydin, Izmir, Muğla und Antalya. Deutsche müssen sich aber bei einem Urlaub in der Türkei in diesen Regionen an strikte Vorgaben halten.

Für alle Urlauber in der Türkei gilt: innerhalb von 48 Stunden vor der Rückreise nach Deutschland ist unter anderem ein PCR-Test zu machen. Die Kosten dafür müssen die Touristen selber tragen. Falls ein Urlauber positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss er sich in der Türkei in Quarantäne beziehungsweise medizinische Behandlung begeben.

Urlaub in der Türkei: Zwangsquarantäne für Rückkehrer!

„Die Türkei ist weiterhin als Risikogebiet eingestuft. Daraus resultiert grundsätzlich (ggf. nochmals) ein verpflichtender kostenloser PCR-Test und ggf. eine Quarantäneverpflichtung bei Einreise nach Deutschland“, heißt es auf der Website des Auswärtigen Amtes weiter.

Deniz Ugur – CEO von Bentour – unterstützt jetzt eine Klage per Eil-Antrag einer Kundin aus Schleswig-Holstein, welche sich nach ihrer Rückkehr aus ihrem Türkei-Urlaub in Antalya in Quarantäne begeben musste, obwohl sie einen von der WHO anerkannten negativen PCR-Test vorweisen konnte. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hilft ein PCR-Test, der in der Türkei durchgeführt würde, nicht dabei einer Zwangsquarantäne zu entgehen.

Tui-Chef äußert sich zu Zwangsquarantäne für Urlaubsrückkehrer

In einem Interview mit der „Wirtschaftswoche“ äußerte sich jetzt auch Tui-Chef Fritz Joussen zu dem Vorgehen von Deniz Ugur: „Gut, dass das jemand macht.“ Außerdem sagte er gegenüber der „WiWo“: „Die Verhältnismäßigkeit ist durchaus fragwürdig.“ Bleibt Abzuwarten wie über den Eil-Antrag von dem Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein entschieden wird. (gb)