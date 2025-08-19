Ein gelungener Sommerurlaub bedeutet für viele gutes Wetter, Entspannung und leckeres Essen. Eine aktuelle Expedia-Umfrage zeigt, dass 44 Prozent der Deutschen All-inclusive-Urlaube bevorzugen. Besonders junge Leute schätzen das unbegrenzte Buffet. Doch im beliebten Reiseziel Türkei könnte sich genau dieses Konzept bald ändern.

Die Regierung plant, Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung einzuführen. Wie der „Reisereporter“ berichtet, arbeitet der Präsidialrat für Landwirtschaft und Ernährungspolitik an Vorschlägen für das Parlament. Diese Pläne könnten langfristig auch den Türkei-Urlaub beeinflussen.

Türkei will radikalen Schritt gehen

Die geplanten Änderungen betreffen auch das traditionelle türkische Frühstück, das Serpme-Kahvaltı. Normalerweise servieren Lokale viele kleine Speisen pro Person. Zukünftig sollen Gäste einfacher teilen können. Dadurch könnten Reste vermieden werden. Für All-inclusive-Angebote sieht die Regierung radikalere Änderungen vor.

Buffets könnten durch à-la-carte-Angebote ersetzt werden. Touristen müssten dann jede Bestellung zahlen. Im Türkei-Urlaub würde sich dieses System deutlich von der heutigen Praxis unterscheiden. Die Buffetkultur führt zu großen Lebensmittelabfällen. TİSVA, eine Organisation gegen Verschwendung, berichtet, dass in der Türkei jährlich 102 Kilogramm Lebensmittel pro Person weggeworfen werden. In Deutschland liegt der Wert bei 78 Kilogramm.

Urlaub könnte sich radikal ändern

Hüseyin Degirmenci, Vorsitzender der Alanya-Gastronomen- und Pensionenvereinigung, kritisiert, dass viele Speisen nur für Fotos angerichtet und nicht verzehrt werden. Er sagt: „Viele Produkte werden nicht einmal probiert und landen im Müll.“ Große Abfälle entstehen auch in den Hotels des Türkei-Urlaubs.

Sollten die Vorschläge umgesetzt werden, dürfte der Türkei-Urlaub für viele weniger attraktiv werden. Hotels könnten die Umstellung auf individuelle Bestellungen einführen. Präsident Erdogan und das Parlament müssen die Maßnahmen laut „reisereporter“ jedoch erst genehmigen. Vorläufig bleibt für Türkei-Urlauber alles beim Alten. Die geplanten Änderungen könnten aber langfristig den Tourismus in der Türkei beeinflussen.

