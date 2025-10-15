Deutscher darf nicht in Türkei-Flieger steigen – weil er einen dummen Witz machte

Egal, wie lustig man einen Spruch findet – manche Witze sind in bestimmten Situationen einfach nicht angebracht. Im schlimmsten Fall können sie ernsthafte Folgen nach sich ziehen, wie ein Deutscher kürzlich am Frankfurter Flughafen erleben musste.

Eigentlich wollte der 43-Jährige am Montag (13. Oktober) von Frankfurt nach Antalya in die Türkei fliegen. Doch bei der Sicherheitskontrolle schlug der Sprengstoffalarm an – und der Mann konnte sich einen stumpfen Witz nicht verkneifen.

Deutscher darf nicht in die Türkei fliegen

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde bei der Sicherheitskontrolle der Thermobecher des Mannes untersucht. Dabei löste der Scanner einen Sprengstoffalarm aus! Bundespolizisten überprüften den Mann und sein Gepäckstück – und fragten den 43-Jährigen, was sich in dem Trinkgefäß befinde. Seine Antwort: „Eine Bombe.“

Das war natürlich gelogen. Womöglich wollte der Passagier die angespannte Situation mit einer flapsigen Bemerkung entschärfen. Doch die Bundespolizisten verstanden in einer solchen Lage keinen Spaß.

Dummer Witz kostet Mann seinen Türkei-Flug

Sie machten dem 43-Jährigen eindeutig klar, was für Folgen eine solche Aussage nach sich ziehen könnte – worauf der Mann sofort einräumte, dass in dem Thermobecher lediglich Bier abgefüllt sei. Die Beamten überprüften den Becher und stellten fest, dass der Inhalt tatsächlich völlig ungefährlich war. Doch damit war das Problem nicht aus der Welt. Der Schaden war bereits angerichtet – und für seine Äußerungen erteilte man dem Mann eine heftige Lektion.

Aufgrund seiner scherzhaften „Bomben-Drohung“ wurde der Mann von seinem gebuchten Flug nach Antalya ausgeschlossen. Zudem wird gegen ihn nun ermittelt – wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“, wie die Bundespolizei erklärte.