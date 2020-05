In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Türkei: Trotz Coronavirus! SO will Erdogan Touristen anlocken

Die Türkei sieht erste Lichtblicke im Kampf gegen das Coronavirus und verzeichnet rückgängige Infektionszahlen.

Gesundheitsminister Fahrettin Koca ist überzeugt, dass die Türkei das Schlimmste hinter sich habe. Der Wunsch der Bevölkerung nach einer Rückkehr zur Normalität wird stärker. Präsident Recep Tayyip Erdogan hofft vor allem, die gebeutelte Wirtschaft seines Landes wieder anzukurbeln. Für den Tourismussektor gibt es dabei sogar schon erste Pläne, wie der „Focus“ berichtet.

Türkei: Präsident Erdogan will die gebeutelte Wirtschaft des Landes wieder ankurbeln. Dabei spielt der Tourismussektor eine bedeutende Rolle. Foto: imago images / Xinhua

Türkei: Zertifikate sollen wichtigen Tourismussektor ankurbeln

Der Tourismus ist ein elementarer Baustein der türkischen Wirtschaft. Im vergangenen Jahr verbuchte das Land 52 Millionen Touristen, die Einnahmen daraus belaufen sich auf über 32 Milliarden Euro. Über zwei Millionen Menschen verdienen ihr Geld in der Branche. Doch wie will man Touristen davon überzeugen, trotz der weltweiten Corona-Pandemie sorgenfrei in die Türkei zu reisen?

Das ist Recep Tayyip Erdogan:

Erdogan ist seit dem 28. August 2014 Präsident der Türkei

Er wurde am 26. Februar 1954 geboren

Er ist Vorsitzender der Partei AKP

Nach dem Verfassungsreferendum 2017 wurde das parlamentarische System im Juli 2018 bei einer vorgezogenen Wahl in ein Präsidialamt umgewandelt, damit Erdogan mehr Macht inne hat

Erdogan setzt sich für eine Wiedereinführung der Todesstrafe ein

Seit 2017 hat es zahlreiche Verhaftungen von deutschen Journalisten und Staatsangehörigen gegeben. Diese standen stets im Zusammenhang mit regierungskritischen Äußerungen in den sozialen Medien

Tourismus-Minister Mehmet Nuri Ersoy kündigte Mitte April in einem TV-Interview an: „Wir haben ein neues Projekt initiiert, um Corona-freie Zonen zu zertifizieren.“ Die ersten Zertifikate könnten bereits Ende Mai ausgegeben werden. Ob das genügt, um das Vertrauen der besorgten Urlauber zu gewinnen?

Schließlich wäre ein solches Zertifikat sehr schnell wieder nutzlos, wenn ein ahnungsloser infizierter Tourist das Virus versehentlich in die betreffenden Ortschaften trägt.

Noch sind die Plätze in Istanbul leer. Doch die Türkei will die Tourismus-Banche unbedingt wieder ankurbeln. Foto: imago images / ZUMA Wire

Minister rechnet erst später mit deutschen Urlaubern

Bei der Wiederaufnahme des Tourismusbetriebs plant die Türkei mit zwei Phasen: Zunächst will man sich auf den Inlandstourismus konzentrieren – und in der zweiten Phase auf den Auslandstourismus. „Wenn wir mit anderen Ländern Vereinbarungen getroffen haben, werden wir langsam auch mit internationalen Flüge beginnen“, so der türkische Tourismusminister Eroy.

In der ersten Phase rechne er mit Besuchern aus Asien. Deutsche und österreichische Urlauber erwartet er dagegen erst in der zweiten Phase. Russen und Briten wiederum könnten dem Minister zufolge frühestens Ende Juli über eine Türkei-Reise nachdenken.

Nach den starken Besucherzahlen im Vorjahr hatte die Regierung rund um Präsident Erdogan für 2020 den Rekordwert von 60 Millionen Touristen angestrebt, so der „Focus“. Mittlerweile scheint es so, als würde man sich freuen, wenn überhaupt jemand anreisen würde. (at)