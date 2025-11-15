Nach Todesdrama um Mutter und Kinder in der Türkei: Was Touristen jetzt wissen müssen

Für diese Touristen endete der Türkei-Urlaub in einer Tragödie. Nach dem tragischen Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder mussten nun weitere Touristen ins Istanbuler Krankenhaus gebracht werden (mehr dazu hier >>>). Genau wie die Verstorbenen zeigen auch sie Anzeichen einer schweren Lebensmittelvergiftung – was viele Türkei-Urlauber jetzt beunruhigt. Noch ist aber nicht klar, ob das Drama durch Essen ausgelöst wurde.

Viele Reisende, die regelmäßig ihren Urlaub in der Türkei verbringen, sind von dem tragischen Vorfall in Istanbul geschockt und verunsichert. Entsprechende Kommentare finden sich unter den Meldungen zu den Todesfällen auf Facebook und Instagram. Selbstverständlich entstehen durch die Tragödie jetzt Sorgen. Ist eine Reise in die Türkei derzeit sicher und wie schützt man sich am besten vor einer Lebensmittelvergiftung? Worauf sollten Touristen achten, um im Urlaub gesund zu bleiben?

Streetfood ist oft anfällig für Bakterien

Es lässt sich leider nie vollkommen ausschließen, dass man im Urlaub an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt. Das „Auswärtige Amt“ empfiehlt Touristen, in der Türkei besonders auf eine Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene zu achten, um Erkrankungen zu vermeiden. Demnach sollte man nicht nur zum Trinken, sondern auch beim Zähneputzen lieber Trinkwasser statt Leitungswasser verwenden.

Insbesondere bei Streetfood sollte man besonders vorsichtig sein. Experten weisen Touristen darauf hin, dass Streetfood oft nicht ausreichend gekühlt wird. In solchen Fällen können Bakterien wie Salmonellen oder Vibrio entstehen, die äußerst gefährlich sein können. Vor allem Fleischgerichte oder Muscheln, wie das bekannte türkische Streetfood „Midye Dolma“, sind besonders anfällig für solche Bakterien.

Türkei-Urlauber sollten auf rohes Fleisch und Meeresfrüchte verzichten

Allerdings muss man keineswegs komplett auf Streetfood verzichten – vorausgesetzt, man ist vorsichtig bei der Auswahl. Im Allgemeinen sind Stände mit langen Schlangen sicherer, da diese Stände in der Regel frischere Lebensmittel haben. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte besser in einem Restaurant essen. Bei der Auswahl des Restaurants sollte man ein Geschäft wählen, das online gute Bewertungen erhalten hat.

Auch bei All-Inclusive-Buffets in Hotels kann man das Risiko einer Krankheit nicht vollkommen ausschließen. Deshalb sollten Hotelurlauber auch bei Buffets besonders auf Hygiene achten und bevorzugt nur heiße oder ausreichend gekühlte Speisen essen.

Im Türkei-Urlaub sollte man verstärkt auf Hygiene achten – das Risiko ist jedoch relativ gering, wenn man Leitungswasser und Streetfood vermeidet. Das „Auswärtige Amt“ rät außerdem, immer Desinfektionsmittel dabei zu haben und sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Touristen, die diese Hinweise beachten, brauchen sich im Türkei-Urlaub um ihre Gesundheit keine allzu großen Sorgen zu machen.