Erdogan hat Pläne, wie er deutsche Touristen wieder in die Türkei locken will.

Türkei: SO will Erdogan trotz Corona deutsche Touristen anlocken

Außenminister Heiko Maas gibt sich skeptisch, dass Sommerurlaub in der Türkei in diesem Jahr möglich sein wird. Doch die Türkei hat bereits ein System entwickelt, wie sie deutsche Urlauber anlocken und auch den deutschen Außenminister überzeugen will.

Demnach soll der TÜV den Urlaub der Deutschen in der Türkei sicherstellen. Wie das gehen soll, das hat der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu gegenüber Heiko Maas bereits geäußert.

Und wenn der Vorschlag klappen sollte, könnten deutsche Touristen bereits im Juni anreisen.

TÜV soll Sicherheitsmaßnahmen in der Türkei kontrollieren

So soll das Ganze funktionieren: Am Flughafen und den Hotelanlagen sollen strenge Hygienemaßnahmen erfolgen, das Personal werde oft getestet und muss gesund zur Arbeit erscheinen.

Ob das so funktionieren könne, genau das soll der TÜV dann prüfen. Wie bei einem Auto sollen dann Zertifikate für Dienstleistungen und Hotels herausgegeben werden.

Bisher hat sich Heiko Maas dazu allerdings nicht weitergehend geäußert. Die Regierung habe nur gesagt, man müsse schauen, wie die Gesundheistvorkehrungen in den jeweiligen Ländern sind.

Das ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan:

Erdogan ist seit dem 28. August 2014 Präsident der Türkei

Er wurde am 26. Februar 1954 geboren

Er ist Vorsitzender der Partei AKP

Nach dem Verfassungsreferendum 2017 wurde das parlamentarische System im Juli 2018 bei einer vorgezogenen Wahl in ein Präsidialamt umgewandelt, damit Erdogan mehr Macht inne hat

Erdogan setzt sich für eine Wiedereinführung der Todesstrafe ein

Seit 2017 hat es zahlreiche Verhaftungen von deutschen Journalisten und Staatsangehörigen gegeben. Diese standen stets im Zusammenhang mit regierungskritischen Äußerungen in den sozialen Medien

Heiko Maas dämpft Hoffnung auf schnelle Rückkehr zu normalem Urlaub

Eine schnelle Rückkehr zum normalen Urlaub wie vor Corona wird es allerdings nicht geben, das hatte Heiko Maas bereits klargestellt. Die einzelnen Urlaubsregionen werden individuell bewertet und danach entschieden, ob ein Urlaub möglich sei.

Ob Urlaub für deutsche Touristen in der Türkei in diesem Sommer möglich ist, bleibt also weiter unklar. (fb)