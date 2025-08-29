Drama an Badestelle in Türkei: Schon 8 Menschen tot – jetzt trifft es ein Ehepaar

In der Türkei kam es in der Schwefelquelle „Hışıldak“ im Dorf Derebayındır erneut zu einem tragischen Zwischenfall. Am 23. August starben dort zwei ältere Besucher, der 75-jährige İbrahim A. und seine 80-jährige Frau Şerife A.

Umstehende fanden die beiden regungslos und verständigten die Notrufzentrale 112. Rettungskräfte konnten jedoch nur den Tod feststellen, berichtet das türkische Newsportal „Haberler„.

Türkei: Schwefelquelle mit Erdreich verschlossen

Die Schwefelquelle, bekannt für vermeintlich heilende Wirkungen bei Beschwerden wie Hämorrhoiden, wurde aus Sicherheitsgründen von türkischen Behörden zugeschüttet. Rettungskräfte stellten am Ort fest, dass der Sauerstoffgehalt im Wasser besonders niedrig war. Es wird vermutet, dass hohe Schwefelkonzentrationen zu den Todesfällen geführt haben könnten. Die Türkei leitete eine Untersuchung ein.

Anwohner wie Süleyman Demirbağ berichteten, dass bereits acht bis zehn Menschen an derselben Quelle verstorben seien. „Hier gab es schwefelhaltiges Wasser, das von den Menschen als heilend angesehen wurde. Leider sollen zuvor bereits acht bis zehn Menschen gestorben sein“, sagte Demirbağ. „Die Menschen starben in der Hoffnung auf Gesundheit“, fügte er hinzu.

Türkei: Gefährliche Quellen im Fokus

Die Schwefelquelle genießt in der Region hohes Ansehen für ihre angeblich positiven gesundheitlichen Eigenschaften. Gleichzeitig wird sie jedoch immer wieder mit Todesfällen in Verbindung gebracht. Um weitere Unfälle zu vermeiden, verschütteten türkische Behörden die Quelle mit Erde. Zuvor hatten sie eine Autopsie bei den Verstorbenen durchführen lassen.

Der tragische Vorfall weckt in der Türkei erneut Diskussionen über den Umgang mit natürlichen Heilquellen. Trotz ihrer Beliebtheit bergen viele solcher Orte ernsthafte gesundheitliche Risiken. Die türkischen Behörden fordern durch den Vorfall eine stärkere Sensibilisierung der Bevölkerung und prüfen weitere Protokolle, um derartige Ereignisse künftig zu verhindern.

Die Schwefelquelle „Hışıldak“ ist nun geschlossen. In der Türkei bleibt sie dennoch als symbolischer Ort in Erinnerung, der Hoffnung und Gefahr vereinte.

