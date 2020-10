Türkei: Mann wird zum 19. Mal Vater: Der Name des Kindes ist Programm

Für viele Deutsche ist es schon undenkbar zehn Kinder zu haben, aber ein Mann aus der Türkei ist jetzt zum 19. Mal Vater geworden. Das ist nochmal eine Nummer extremer.

Der Vater Zeher Gezer aus der Türkei scheint gemerkt zu haben, dass das etwas Besonderes ist. Aus einem ganz bestimmten Grund hat er sich für sein 19. Baby einen speziellen Namen ausgedacht.

Türkei: Mann wird zum 19. Mal Vater

Der 19-fach Vater wohnt in Diyarbakir, was sich im Südosten der Türkei befindet, berichtet die „Bild“. Seine Kinder haben nicht alle dieselbe Mutter. Mit seiner ersten Frau Dilber hat er zehn Kinder und mit seiner zweiten Frau Ikramiye dementsprechend neun.

Das 19. Kind soll für Zeher Gezer nun aber das letzte Kind bleiben – und das hat einen traurigen Grund.

Türkei: SO nennt ein Vater sein 19. Kind

Auch in der Türkei hat die Coronakrise für große Probleme gesorgt. Zeher Gezer hat deswegen seinen Job verloren, was nun zu einem sehr großen Problem für die Großfamilie geworden ist.

Der Name seines 19. Kindes soll deswegen bei ihm Programm sein. Er nannte das Mädchen „Yeter“, was im Deutschen so viel wie „genug“ heißt. So kann sich der Mann jeden Tag vor Augen rufen, dass er keine weiteren Kinder zeugen möchte. Der Jobverlust setzt seiner Familie nämlich sehr stark zu.

Türkei: Name des Kindes hat traurigen Hintergrund

Dadurch, dass er seinen Job verloren hat, kann er nun nicht mehr für seine Familie sorgen. Essen und Kleidung und sogar der Schulbesuch einiger seiner Kinder bleiben deswegen auf der Strecke.

In seiner Not wandte sich der Mehrfach-Papa an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und sagt unter anderem: „Wir leben im Elend. Wenn wir nicht bald Hilfe bekommen, werden wir alle an Hunger sterben.“

Im türkischen TV sagte er zu Gezer laut „Bild“ zu der ganzen Situation: „Wenn ich gewusst hätte, dass ich in Armut gerate, hätte ich nicht so viele Nachkommen gezeugt.“ Nun wird er jeden Tag daran erinnert, dass 19 wirklich „genug“ Kinder sind. (gb)