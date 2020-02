Die zerstörte Maschine am Sabiha-Gökcen-Flughafen in Istanbul.

Türkei: Flugzeug-Unglück! Maschine bricht in drei Teile – über 50 Verletzte

Istanbul. Schweres Flugzeug-Unglück in Istanbul (Türkei)!

Am Mittwoch ist ein Flugzeug auf dem Sabiha-Gökcen-Flughafen über die Piste geschossen, dabei in drei Teile zerbrochen. Der Unfall hat sich bei starkem Regen ereignet.

Türkei: 182 Menschen in Flugzeug

Die Flughafen-Feuerwehr und Rettungskräfte sind jeweils mit Großaufgeboten vor Ort, laut dem türkischen Verkehrsminister Mehmet Cahit Turhan (59) habe es unter den 177 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern keine Todesopfer gegeben. Der Gouverneur von Istanbul, Ali Yerlikaya (51), hat ergänzt: „Zum jetzigen Zeitpunkt werden 52 Verletzte in Krankenhäusern behandelt.“ Auf dem Weg zur Unglücksstelle sind zudem fünf Polizisten bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Der Flieger von Pegasus Airlines mit dem Namen „Acelya“ kam aus dem westtürkischen Izmir, die Landung in Istanbul misslang, als die Maschine von der Landebahn abgekommen, in drei Teile zerbrochen und in Brand geraten ist.

7. Januar 2020: Ein Passagierflugzeug steht auf einer Grasfläche, nachdem es nach der Landung auf dem Sabiha-Gökcen-Flughafen von der Landebahn abgekommen ist. Foto: XinHua/dpa

Flughafen nach Unglück geschlossen

Der Flughafen ist vorerst für alle An- und Abflüge geschlossen worden, die Flüge entsprechend umgeleitet oder annulliert. Turkish Airlines, Mutterkonzern von Pegasus, hat alle Flüge für den Tag am Sabiha-Gökcen-Flughafen gestrichen. Das gelte auch dann für den Fall, wenn der Flughafen am späten Abend wieder öffnen sollte.

Schon am 7. Januar ist ein Passagierflugzeug nach der Landung von der Landebahn abgekommen. Die Behörden haben Untersuchungen zum Unfall aufgenommen.