Türkei: Erdbeben bringt Gebäude zum Einsturz und löst Tusnami aus – vier Tote und 120 Verletzte

Ein Erdbeben in Ägäis hat Teile der Türkei stark getroffen. Vier Menschen kamen dabei ums Leben, 120 weitere sind verletzt worden, so der türkische Gesundheitsminister auf Twitter.

Neben der Türkei war das Erdbeben auch noch in einem weiteren Land zu spüren und sorgte auch dort für Schäden.

Türkei: Erdbeben bringt Gebäude zum Einsturz

Das schwere Erdbeben in der Ägäis traf die West-Türkei. Mehrere Gebäude stürzten ein. Dabei sollen einige Menschen in der Türkei verschüttet worden sein.

Das ist die Türkei:

Die Türkei ist ein Einheitsstaat

Er wurde 1923 gegründet

Die Hauptstadt der Türkei ist Ankara

Staatsoberhaupt ist Recep Tayyip Erdogan

Etwa 83 Millionen Menschen leben in der Türkei

Nach den Angaben der nationalen Katastrophenbehörde der Türkei soll das Erdbeben eine Stärke von 6,6 gehabt haben. Das Zentrum lag in der Ägäis vor der türkischen Provinz Izmir.

Türkei: Erdbeben soll Panik ausgelöst haben

Nach den Berichten lokaler Medien in der Türkei sei es wegen des Bebens auf den Straßen zu Panik gekommen. Außerdem sollen Telefonverbindungen unterbrochen gewesen sein.

Bisher seien vier Menschen aus den Trümmern der eingestürzten Häuser gerettet worden, hieß es. Neben der Türkei war das Erdbeben auch in Griechenland zu spüren.

Erdbeben erschüttert Türkei und Griechenland

Auf der griechischen Insel Samos kam es zu Schäden. Auch in der türkischen Metropole Istanbul und in der griechischen Hauptstadt Athen soll das Erdebeben zu spüren gewesen sein.

Das Erdbeben erschütterte Teile der Türkei und Griechenlands. Foto: Ismail Gokmen/AP/dpa

In der Kleinstadt Vathy (Griechenland) gab es einen Tsunami. Griechische Fernsehsender zeigten Bilder von der überfluteten Küstenpromenade, wo das Wasser Autos wegspülte. Auch auf Bildern aus dem türkischen Seferihisar waren überflutete Gassen zu sehen. Berichten zufolge hatte es auch dort einen kleinen Tsunami gegeben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wandte sich in einem Tweet an die Bevölkerung seines Landes. Man stehe den vom Erdbeben betroffenen Menschen mit allen Mitteln bei. (gb mit dpa)