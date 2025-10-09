Türkei-Flieger muss notlanden! Mehrere Menschen „in einem schlechten Gesundheitszustand“

Aufregung in der Luft: Ein Flieger aus der Türkei von British Airways mit 142 Passagieren musste in Rumänien notlanden. Der Airbus A320 war am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) auf dem Weg von Istanbul nach London, als plötzlich vier Personen an Bord gesundheitliche Probleme bekamen.

Die Maschine steuerte den Bukarester Henri Coanda International Airport an. Mehr dazu erfährst du hier!

Sorge um Passagiere im Türkei-Flieger

Wie „The Sun“ berichtet, beantragte der Flug BA603 um 17.50 Uhr Ortszeit die Notlandung und setzte um 18.14 Uhr sicher auf. Vor Ort bestätigte das rumänische Gesundheitsministerium Rauch im Flugzeug. „Vier Menschen sind in einem schlechten Gesundheitszustand, möglicherweise erlitten sie eine Rauchvergiftung und erhalten vor Ort medizinische Hilfe“, hieß es in einer Erklärung.

Noch ist unklar, ob es sich bei den Betroffenen um Passagiere oder Kabinenpersonal handelt. Rettungskräfte evakuierten das Flugzeug, während die anderen Insassen sicher von Bord gingen. Ein Notfallteam blieb vor Ort, um das Flugzeug zu untersuchen. Die Ursache für den Rauch bleibt Gegenstand laufender Ermittlungen.

British Airways äußert sich

British Airways bestätigte die Notlandung des Türkei-Fliegers und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. „Unsere Besatzung hat die Entscheidung getroffen, vorsichtshalber wegen eines vermuteten technischen Problems umzuleiten. Das Flugzeug landete sicher und die Kunden gingen wie gewohnt von Bord“, erklärte ein Sprecher laut „The Sun“.

Betroffene Passagiere wurden am Boden betreut, während das Team von British Airways daran arbeitet, die Weiterreise zu organisieren. Auf der Website der Airline wird der Flugstatus derzeit als „umgeleitet“ angegeben. Wann die Reisenden ihre Zielstadt London erreichen können, ist bislang unklar.