Türkei: Schwere Erdbeben sorgen für Ausnahmezustand +++ 170 Tote – „Höchste Alarmstufe“

Schweres Erdbeben in der Türkei!

Schreckliches Unglück in der Türkei: Bei einem Erdbeben sind laut Medienberichten mindestens 170 Menschen gestorben, es gibt zahlreiche Verletzte. Die genauen Opferzahlen dort und im Nachbarland Syrien sind aber noch nicht abzusehen.

76 Tote in der Türkei, 90 Tote in Syrien

In der Türkei starben mindestens 76 Menschen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad berichtete. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. In Syrien seien zudem mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Allein in der Provinz Sanliurfa sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, berichtete DHA und beruft sich dabei auf den Gouverneur Salih Ayhan. Der Gouverneur der Provinz Malatya, Hulusi Sahin, meldete insgesamt 23 Tote.

Türkei: Auch Zypern war betroffen

Gleich zwei starke Beben erschütterten die Südosttürkei am frühen Montagmorgen (6. Februar). Das größere Beben hatte nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad eine Stärke von 7,4. Das Epizentrum lag in der Provinz Kahramanmaras nahe der Grenze zu Syrien. Das schreckliche Ausmaß der Katastrophe war noch nicht absehbar. Mindestens neun Provinzen in der Südosttürkei sind nach offiziellen Angaben betroffen.

In Syrien stürzten zahlreichen Städten Gebäude ein. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995.

Laut der „Bild“ wurde gegen 4:17 Uhr deutscher Zeit die Stadt Pazarcik in der Provinz Kahramanmaras zuerst erschüttert. Nur zehn Minuten später bebte die Erde dann erneut. Diesmal in einer Tiefe von sieben Kilometern in Gaziantep. Eine Reihe weiterer Städte wurden von Nachbeben betroffen. Die Beben sollen sogar in Zypern spürbar gewesen sein.

„Alle verfügbaren Such- und Rettungsteams wurden in die Erdbebengebiete geschickt. Wir haben höchste Alarmstufe ausgelöst“, heißt es vom türkischen Innenminister Süleyman Soylu. (mit dpa)