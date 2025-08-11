Erneutes Erdbeben in der Türkei! Mann wird aus Trümmern geborgen – tot

Es gab ein starkes Erdbeben in der Westtürkei. Gebäude stürzten ein. Dieses Beben war in Istanbul und Izmir spürbar.

Erneutes Erdbeben erschüttert die Türkei

Laut Behörden lag das Epizentrum in Sindirgi, Provinz Balikesir. Das Beben erreichte eine Stärke von 6,1. Die Erschütterungen traten in elf Kilometern Tiefe auf. Innenminister Yerlikaya berichtete, dass ein Mensch starb. Drei weitere befinden sich im Krankenhaus. Retter befreiten vier Personen aus den Trümmern.

Mehrere eingestürzte Gebäude zeigen die Gewalt dieses Bebens. Die Katastrophenschutzbehörde registrierte sechs Nachbeben innerhalb einer Stunde. Rettungsteams suchen nach weiteren Vermissten und versuchen, Kontakt zu Verschütteten herzustellen.

Die Türkei – ein Land unter Druck

In der Türkei gibt es gefährliche Verwerfungen. Besonders Istanbul ist stark gefährdet. Hier hatte es zuletzt im April ein Beben der Stärke 6,2 gegeben. Auch die südöstliche Region der Türkei erlebte Anfang Februar 2023 verheerende Erdbeben. Sie forderten Zehntausende Todesopfer.

Die Türkei bleibt somit eine der gefährlichsten Erdbebenzonen der Welt. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.