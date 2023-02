Türkei und Syrien: Erdbeben-Katastrophe fordert über 2400 Tote ++ Hunderte Menschen verschüttet

Schweres Erdbeben in der Türkei und Syrien!

Das schreckliches Unglück in der Türkei und Syrien ereignete sich über Nacht: Bei einem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind bis zum Montagnachmittag (6. Februar) über 2000 Menschen gestorben, es gibt Tausende Verletzte. Die Gebiete befinden sich im Ausnahmezustand, über 100 Nachbeben erschüttern die Region weiterhin und behindern die Rettungseinsätze. Tausende Menschen in beiden Ländern sind über Nacht obdachlos geworden.

Alle neuen Erkenntnisse und Details zu dem Erdbeben in der Türkei und Syrien findest du in unserem Newsblog.

+++ Newsblog aktualisieren +++

Montag, 6. Februar

18.20 Uhr: Nach der Erdbeben-Katastrophe hat das kriegsgebeutelte Syrien offiziell internationale Hilfe beantragt – das syrische Außenministerium wandte sich an die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und andere Hilfsorganisationen und bat darum, „die Bemühungen der syrischen Regierung zur Bewältigung des verheerenden Erdbebens zu unterstützen“. Syriens Machthaber Baschar al-Assad telefonierte mit Russland-Präsident Wladimir Putin, der auch Erdogan in einem Telefonat Hilfe in Form von Rettungskräften anbot. Laut des Kremsl werden in den kommenden Stunden „Rettungskräfte des russischen Katastrophenschutzministeriums nach Syrien abfliegen“, auch Erdogan habe das Hilfsangebot angenommen.

17.45 Uhr: Das Leid in der Türkei und Syrien nimmt kein Ende! Die Zahl der Toten betrug am späten Nachmittag um die 2.400 Menschen, über 12.000 sind nach bisherigen Informationen verletzt. Aktuell sind noch Hunderte Opfer verschüttet, weshalb das tatsächliche Ausmaß noch nicht absehbar ist. Auch der Abend und die Nacht werfen dramatische Schatten voraus: Wegen akuter Einsturzgefahr von Gebäuden sind die Menschen angehalten, die Nacht draußen zu verbringen. 3471 sind bisher eingestürzt.

Das ganze Ausmaß der Katastrophe kannst du hier in Bildern sehen.

16.15 Uhr: In der Türkei herrscht Ausnahmezustand, Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach vom schwersten Beben seit 1939, EU-Vertreter nennen es eines der stärksten in der Region seit 100 Jahren. In der Türkei werden jetzt die Schulen bis zum 13. Februar geschlossen, auch Sportevents sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Wie Sportminister Mehmet Muharrem Kasapoglu am Montagnachmittag via Twitter bekannt gab, werden „alle nationalen Sportorganisationen bis auf Weiteres ausgesetzt“. Bereits zuvor hatte der türkische Fußballverband TFF alle Spiele abgesetzt und den Betroffenen der Katastrophe sein Beileid ausgesprochen. Laut „Bild“ sollen auch 14 Spielerinnen eines Volleyballteams in der Stadt Antakya verschüttet worden sein.

15.40 Uhr: Nach den schweren Erdbeben steigt die Zahl der Toten und Verletzten unaufhörlich weiter an. Mittlerweile geht man von über 1.900 Toten und über 10.000 Verletzten in der Türkei und Syrien aus. Die Lage vor Ort ist dramatisch, es herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch Schnee und Regen erschweren die Rettungseinsätze.

Das Zentrum für Katastrophenhilfe der EU koordiniert die Entsendung von europäischen Rettungskräften in die Türkei. Nach Angaben eines Sprechers der EU-Kommission in Brüssel wurden bis Montagmittag bereits mehr als zehn Such- und Rettungsteams mobilisiert.

14.30 Uhr: Die Zahl der Todesopfer ist auf etwa 1.800 gestiegen. In der Türkei seien 1.014 Menschen ums Leben gekommen, teilte der Katastrophenschutzdienst Afad am Montagmittag mit. Mehr als 7.000 Menschen seien verletzt worden.

14.25 Uhr: Das Erbeben hat auch Italien in Alarmbereitschaft versetzt. Der Katastrophenschutz hatte eine Warnung vor möglichen Tsunami-Wellen erlassen, die die italienischen Küsten erreichen könnten. Mehr dazu hier.

14.20 Uhr: Hilfsorganisation rufen zur Unterstützung der Menschen in den betroffenen Gebieten auf. Die Diakonie Katastrophenhilfe stellt dafür 500.000 Euro an Hilfsgeldern zur Verfügung, wie das evangelische Hilfswerk am Montag in Berlin mitteilte. Auch die Welthungerhilfe startet ein Soforthilfeprogramm im Umfang von zunächst 100.000 Euro. Beide Hilfsorganisationen riefen zu Spenden auf.

14.11 Uhr: Auch in Deutschland ist die Betroffenheit groß. Außenministerin Annalena Baerbock äußerte sich jetzt zu den schlimmen Geschehnissen in der Türkei und Syrien. Was sie zu sagen hatte, liest du in diesem Artikel.

13.45 Uhr: Die Türkei bittet ihre Nato-Partner nach dem schweren Erdbeben um Unterstützung bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten. Nach einer am Montag von der Bündniszentrale in Brüssel veröffentlichen Aufstellung braucht sie medizinische Nothilfeteams, notfallmedizinische Ausrüstung sowie Such- und Rettungsteams, die auch unter schweren Bedingungen arbeiten können.

Rettungskräfte und Menschen versuchen mit Baggern Menschen aus den Trümmern zu retten. Foto: /SANA/dpa

12.44 Uhr: Die Zahl der Todesopfer ist auf etwa 1.500 gestiegen. In Syrien meldeten der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh sowie die Rettungsorganisation Weißhelme am Montag insgesamt 590 Tote. Mehr als 1.600 Menschen wurden verletzt. Angesichts vieler Verschütteter werde die Zahl der Todesopfer vermutlich noch steigen, teilten die Weißhelme mit.

12.35 Uhr: Die vom Erdbeben betroffene Region bekommt Hilfsangebote aus ganz Europa: Hilfsorganisationen aus Nordrhein-Westfalen schicken Nothilfeteams in die von starken Erdbeben betroffene Region in der Türkei und Syrien. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat umfangreiche Hilfe zugesagt. „Wir stimmen uns eng miteinander ab und werden mit allen Mitteln helfen, die uns zur Verfügung stehen und jetzt am dringendsten benötigt werden“, sagte Faeser am Montag in Berlin. Unter anderem der Iran und die Ukraine boten bereits ebenfalls ihre Unterstützung an.

12.20 Uhr: Mehrere Flughäfen in besonders von dem Erdbeben betroffen Regionen der Türkei bleiben vorerst für zivile Flüge geschlossen. Dabei gehe es um die Flughäfen in Hatay, Kahramanmaras und Gaziantep, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montagmorgen.

12.17 Uhr: Erst bebt es nachts, dann mittags erneut: Das ganze Ausmaß der Katastrophe an der türkisch-syrischen Grenze ist noch nicht abzusehen, die Zahl der Toten steigt und steigt. Mittlerweile liegt sie bei 1.400.

12.06 Uhr: Die Türkei kommt einfach nicht zur Ruhe: Nach dem nächtlichen Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat sich im Südosten der Türkei ein weiteres schweres Erdbeben ereignet. Das Beben der Stärke 7,5 habe sich um 13.24 Uhr (Ortszeit, 11.24 Uhr MEZ) vier Kilometer von der Stadt Ekinozu entfernt ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) am Montag mit. Das Beben in der Nacht hatte demnach eine Stärke von 7,8 gehabt, es folgten Dutzende Nachbeben.

09.47 Uhr: Allein in der Türkei wurden mindestens 284 Tote sowie mehr als 2.300 Verletzte gezählt, wie Vize-Präsident Fuat Oktay am Montag mitteilte. Tendenz steigend. Mehr als tausend Gebäude sind zerstört.

Mindestens 1.700 Gebäude sind allein in der Türkei eingestürzt. Das Beben mit Hunderten Toten sei in zehn Provinzen zu spüren gewesen, sagte der Oktay. Unter den eingestürzten Gebäuden sei neben Wohnhäusern auch ein Krankenhaus in der Stadt Iskenderun. Vielerorts werden weiterhin etliche Menschen unter dem Schutt vermutet. Im Staatssender TRT war zu sehen, wie Menschen bei Schnee in der Stadt Iskenderun aus Trümmern befreit wurden. Auch aus den Städten Gaziantep, Sanliurfa, Osmaniye, Diyarbakir und Adana wurden Bilder gezeigt, auf denen Menschen teilweise in Decken gehüllt abtransportiert wurden.

Syrien, Azmarin: Menschen durchsuchen die Trümmer eines eingestürzten Gebäudes in der Stadt Azmarin in der Provinz Idlib im Norden Syriens. Zwei heftige Erdbeben haben kurz nacheinander am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa

In den von der Regierung in Damaskus kontrollierten Gebieten in Syrien sowie im von pro-türkischen Kräften kontrollierten Teil Nordsyriens gab es mehr als 350 Tote sowie hunderte Verletzte, wie aus Angaben des syrischen Gesundheitsministeriums und örtlicher Ersthelfer hervorging. Die Rettungs- und Bergungseinsätze wurden durch Schnee und Eis behindert.

+++Hund: Pärchen nimmt Vierbeiner aus Tierheim auf – zu Hause findet es Unglaubliches über das Tier heraus+++

Gleich zwei starke Beben erschütterten die Südosttürkei am frühen Montagmorgen (6. Februar). Das größere Beben hatte nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad eine Stärke von 7,4. Das Epizentrum lag in der Provinz Kahramanmaras nahe der Grenze zu Syrien.

In Syrien stürzten in zahlreichen Städten Gebäude ein. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995.

+++Ebay: Krasse Änderung bei Umtausch-Regeln – sie kann für Kunden richtig teuer werden+++

Das Beben der Stärke 7,8 um 4.17 Uhr Ortszeit (2.17 Uhr MEZ) hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS sein Epizentrum im Südosten der Türkei, nahe der Grenze zu Syrien. Erschütterungen durch das Erdbeben waren im gesamten Südosten der Türkei zu spüren. Wie AFP-Korrespondenten berichteten, war das Beben auch im Libanon und auf Zypern wahrzunehmen. In der Folge wurden in der Türkei mehr als 40 Nachbeben gezählt.

Weitere spannende Nachrichten und interessante Themen auf unserem Portal:

Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. 1999 waren bei einem Beben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen. (mit dpa)