Jetzt ist es offiziell! Der Sommer lädt viele Menschen zu einem schmackhaften Kaltdessert ein. Die Qual der Wahl ist groß – doch tatsächlich wurde das beste kalte Dessert der Welt gekürt. Es kommt aus der Türkei! Der renommierte Speise-Reiseführer „Taste Atlas“ belegt „Maras Dondurma“ den ersten Platz – noch vor italienischem Gelato-Eis.

Seinen Ursprung hat es in der Stadt Kahramanmaras im Süden der Türkei. Dort wird es seit Jahrhunderten von Hand hergestellt. Charakteristisch ist seine zähe Konzistenz. Die entsteht durch die Zugabe von Salep – einem Mehl, das aus der Wurzel des wilden Knabenkrauts gewonnen wird.

Das beste Kaltdessert ist gekürt – es kommt aus der Türkei!

Zudem nutzen die Hersteller ein spezielles Rühr- und Knetverfahren. Im Vergleich zu herkömmlichem Eis schmilzt „Maras Dondurma“ nur sehr langsam. Gerade in heißen Regionen ist dieses Dessert deshalb besonders beliebt.

Berühmt sind auch die Eisverkäufer, die „Maras Dondurma“ mit speziellen Showeinlagen servieren. Mit Metallstangen reichen sie das Eis immer wieder zurück. Dieses Ritual ist längst zum Kult geworden. Wer also mal Urlaub in der Türkei macht, sollte das Eis unbedingt probieren.

