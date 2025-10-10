Tsunami-Alarm auf den Philippinen! Erdbeben-Serie erschüttert Urlaubs-Region

Im Süden der Philippinen hat ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,4 mindestens vier Menschen das Leben gekostet. Das Beben ereignete sich in der Provinz Davao Oriental und löste unter den Bewohnern Panik aus.

Häuser wackelten, Betonwände stürzten ein, und vielerorts fiel der Strom aus. Hier erfährst du mehr darüber!

Zweites Erdbeben folgt auf stärkstes Zittern

Nur wenige Stunden später traf dieselbe Region ein weiteres Erdbeben mit Stärke 6,9. Definitive Berichte über Schäden oder zusätzliche Opfer gibt es noch nicht. Die Behörden warnten jedoch erneut vor möglichen Tsunamiwellen und forderten die Bewohner auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Das Zentrum des ersten Bebens lag in rund 58 Kilometern Tiefe nahe der Insel Mindanao. Die Philippinische Erdbebenbehörde Phivolcs warnte vor weiteren Nachbeben und Schäden. In Manay, einer Kleinstadt in der Region, wurden mehrere Gebäude beschädigt, darunter auch eine Kirche.

Menschen in Panik nach Erdbeben

Augenzeugen berichteten von dramatischen Szenen: „Es war sehr stark, die Menschen waren in Panik und rannten aus den Gebäuden“, schilderte Ednar Dayanghirang vom Zivilschutz. Ein weiteres Todesopfer wurde von einer umstürzenden Betonwand getroffen. Einige Schüler in Davao City verletzten sich, als Deckenpaneele herabfielen.

Videos in sozialen Netzwerken zeigen eingestürzte Deckenkonstruktionen, zerstörte Möbel und zerbrochene Fenster. Ein Augenzeuge erzählte: „Das Beben war so stark, dass es schwierig war, aufrecht zu stehen. Wir fielen immer wieder.“ Ein Katastrophenschutzmitarbeiter erklärte, dies sei „wahrscheinlich das stärkste Beben“, das er je erlebt habe.

Die Region wird regelmäßig von schweren Erdbeben erschüttert. Ende September forderte ein Beben der Stärke 6,9 in der Provinz Cebu 74 Todesopfer und verletzte hunderte Menschen (wir berichteten). Auf den Philippinen, die zum Pazifischen Feuerring gehören, sind derartige Naturkatastrophen keine Seltenheit. (mit dpa)