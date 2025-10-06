USA unter Trump immer näher dran am Bürgerkrieg? „Wir haben ziemlich hohes Fieber“

In den USA brodelt es – und Präsident Donald Trump tut nichts dafür, die Lage zu beruhigen. Er baut mit der Spitze seiner MAGA-Bewegung keine Brücken, sondern Schützengräben. Die Feindschaft der politischen Lager nahm zuletzt deutlich zu, wie eine neue Umfrage zeigt.

Spaltung unter Trump: Immer mehr US-Bürger sehen in Gewalt eine Lösung

Die USA sind gespaltener denn je! Die Ermordung des rechtsgerichteten Aktivisten und Trump-Unterstützers Charlie Kirk ist nur ein Beleg dafür. Ebenso der zwischenzeitliche Rauswurf des Talkshow-Stars Jimmy Kimmel oder auch der weitere Einsatz der Nationalgarde in von Demokraten regierten Städten hat das zuletzt erneut unterstrichen. Auch die rigorose ICE-Jagd auf illegale Einwanderer schockt viele im linken Lager. Foto: IMAGO / ZUMA Pressdraht, IMAGO / ZUMA Pressdraht Das rechte republikanische Lager und das linksliberale demokratische Lager stehen sich immer feindseliger gegenüber, angestachelt auch von Trump. Dieser sagte auf der Trauerfeier für Kirk an die Adresse der Opposition im eigenen Land: „Ich hasse meine Gegner.“ Foto: IMAGO/Panthermedia Wo soll das noch enden? Wäre ein friedlicher Übergang der Macht durch Wahlen überhaupt noch möglich? Bei der ersten Wahlniederlage von Donald Trump eskalierte die Situation bereits. Anhänger Trumps stürmten Anfang 2021 den Kongress. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Eine Umfrage der öffentlich-rechtlichen PBS News aus dem Oktober zeigt nun, wie aufgeheizt die politische Stimmung in den USA derzeit ist. Demnach sagen 30 Prozent der Befragten, dass Gewalt möglicherweise notwendig sein könnte, um das Land wieder auf Kurs zu bringen! Foto: IMAGO/Anadolu Agency Fast jeder Dritte sieht in Gewalt eine mögliche Lösung. Vor 18 Monaten sagten das noch 19 Prozent – ein deutlicher Anstieg derjenigen, die so denken. Ein Warnsignal für die zunehmende Polarisierung unter Trump! Foto: IMAGO/NurPhoto Die Umfrage ergab außerdem, dass 62 Prozent der Befragten meinen, die USA seien vom Kurs abgekommen. Nur noch 38 Prozent finden, das Land bewege sich in die richtige Richtung. Foto: IMAGO/ZUMA Wire 88 Prozent der Menschen, die die Demokraten unterstützen, sind der Meinung, dass die Einschränkung der Meinungsfreiheit in den USA zu weit geht. Das sehen auch 86 Prozent der unabhängigen Wähler und 64 Prozent der Republikaner so. Foto: IMAGO/Agencia EFE Lee Miringoff, Direktor des Instituts für öffentliche Meinung der Marist University ordnet die Umfrage ein: „Das Land ist noch stärker gespalten. Unsere Temperatur liegt mittlerweile deutlich über dem Normalwert. Wir haben gerade ziemlich hohes Fieber.“ Foto: IMAGO/Christian Ohde

