Neues Trump-Gesetz! Kreuzfahrt-Passagiere zucken zusammen

„America first!“ Was dieser Slogan bedeutet, bekommen Kreuzfahrt-Touristen in der zweiten Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident jetzt am eigenen Leib zu spüren.

Denn der hoch verschuldete US-Staat (36,6 Millionen Dollar, Stand: Juli 2025) braucht Geld. Und das will Donald Trump jetzt unter anderem bei (Kreuzfahrt-)Touristen einstreichen.

Trump bittet Kreuzfahrt-Touristen zur Kasse

Wer in die Vereinigten Staaten einreisen will, muss zahlen. Das gilt auch dann, wenn man gar nicht im Land möchte, sondern nur in den USA auf ein Kreuzfahrt-Schiff steigen will. So kommen Urlauber vor Antritt ihrer Reisen um einen ESTA-Antrag („Electronic System for Travel Authorization“) nicht herum. Kostenpunkt: 21 US-Dollar (umgerechnet rund 18 Euro) pro Nase. Doch damit ist bald Schluss.

Denn schon bald verdoppeln sich diese Kosten. Ab dem 30. September 2025 werden satte 40 Dollar pro Person fällig. Diese Maßnahme war Teil eines Trump-Gesetzespakets, das der US-Kongress am Ende beschlossen hat. Auch wenn die Erhöhung um rund 17 Euro angesichts der hohen Kosten einer Kreuzfahrt-Reise nur einen kleinen Teil des Urlaubs-Budgets ausmacht, sind Experten besorgt – zumal sich die Aufwände schnell addieren.

„Schrecken Besucher ab“

Wer mit einer vierköpfigen Familie einen Urlaub in den USA plant, ist also bereits für die Einreisegenehmigung rund 136 Euro los. „Diese Gebühren werden nicht in die Verbesserung des Reiseerlebnisses reinvestiert und schrecken nur von Besuchen ab, und das zu einer Zeit, in der ausländische Reisende bereits über das Willkommenserlebnis und die hohen Preise besorgt sind“, fürchtet Geoff Freeman, Präsident der US Travel Association, laut dem Portal „Schiffe-und-Kreuzfahrten.de„.

Apropos Willkommenserlebnis: Im März dieses Jahres hatte es Unsicherheiten unter deutschen Touristen gegeben, nachdem drei Personen aus Deutschland trotz ESTA-Genehmigungen in den USA in Abschiebehaft gewandert waren. „Wir haben präzisiert und heben jetzt klar hervor, dass eine ESTA-Genehmigung oder ein US-Visum nicht in jedem Fall zur Einreise in die USA berechtigt“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts seinerzeit. Und weiter: „Die finale Entscheidung, ob eine Person in die USA einreisen kann, liegt bei den amerikanischen Grenzbehörden. Aber auch das ist keine Überraschung, das ist auch in Deutschland so.“ (mit dpa)