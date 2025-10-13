Nach Geisel-Freilassung: Trump wird deutlich – „Krieg ist vorbei“

US-Präsident Donald Trump hat an Bord der Air Force One den Gaza-Krieg für beendet erklärt. „Der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. Okay?“, sagte er Reportern auf dem Weg nach Israel. Trump zeigte sich gelöst, sprach von einem „historischen Moment“ und einem „Sieg der Menschlichkeit“. Das berichtet die Bild.

Nach eigenen Angaben reist Trump nach Israel, um die Freilassung israelischer Geiseln zu feiern. Sie ist Teil eines von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas. Der Plan umfasst einen Waffenstillstand und einen umfangreichen Austausch von Gefangenen – 20 Geiseln gegen 2000 Palästinenser.

Trump wird in Israel erwartet

„Ich glaube, es wird halten“, sagte Trump zuversichtlich über die neue Waffenruhe. Das Abkommen trat wenige Tage nach dem zweiten Jahrestag des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 in Kraft. „Ich glaube, die Menschen sind es leid. Es geht seit Jahrhunderten so“, fügte der US-Präsident hinzu.

Trump erklärte, er habe „Garantien“ sowohl von Israel als auch von der Hamas und weiteren regionalen Akteuren erhalten. Diese sollen die erste Phase des Abkommens sichern und künftige Verhandlungen vorbereiten. Er sprach von „mutigen Schritten auf beiden Seiten“ und lobte die „Kraft des Dialogs über Waffen“.

Doch nicht alle teilen Trumps Optimismus. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu betonte nur Stunden später, die militärische Operation sei noch nicht beendet. Sein Land stehe vor „großen Sicherheitsherausforderungen“. Israels Kabinett habe zwar die „erste Phase“ von Trumps Plan gebilligt, doch ein vollständiges Kriegsende sei bislang nicht beschlossen.

Während Trump bereits vom Frieden spricht, bleibt Israels Führung vorsichtig. Zwischen Jubel über befreite Geiseln und Warnungen vor neuen Bedrohungen herrscht Unsicherheit. Ob Trumps Friedensplan hält oder bald wieder zerbricht, ist offen – der Nahe Osten bleibt ein Pulverfass.