Nach Suizidversuch: Ex-Trigema-Chef Grupp aus Klinik entlassen

Nach rund sechs Wochen Behandlung konnte Wolfgang Grupp (83) die Klinik verlassen. Er ist zurück in seinem Zuhause. Am 7. Juli 2025 hatte er einen Suizidversuch unternommen.

Sein Suizidversuch erschütterte nicht nur seine Familie, sondern auch die Mitarbeitenden von Trigema und viele Menschen in Deutschland. In einem bewegenden Brief am 17. Juli 2025 machte Grupp den Versuch öffentlich. „Ich würde es gerne ungeschehen machen“, schrieb er.

Trigema-Gründer kämpft mit Altersdepressionen

Grupp erklärte gegenüber „BILD“, dass Altersdepressionen und Zweifel an seiner eigenen Relevanz ihn in diese Verzweiflung getrieben hätten. Seine Offenheit sollte auch anderen Mut machen, Hilfe zu suchen. Seine Worte wurden durch die Medien veröffentlicht – mit seiner Zustimmung. Dies sollte auf das Tabuthema Depression aufmerksam machen.

Mit starkem Rückhalt seiner Familie und Unterstützung seiner Belegschaft blickte der Trigema-Chef nach vorne. „Ich bin mir sicher, dass meine Kinder Trigema verantwortungsvoll in eine sichere Zukunft führen werden“, betonte er.

Trigema bleibt ein Familienunternehmen

Seit etwa drei Wochen ist Grupp wieder zu Hause. Er hat bereits seine Mitarbeitenden besucht, um sich persönlich zu bedanken, wie „BILD“ berichtet. Dies zeigt seine enge Verbundenheit mit Trigema, das über tausend Menschen beschäftigt. Auch wenn Grupp sich langsam zurückzieht, bleibt er dem Unternehmen emotional eng verbunden.

An seiner Seite stehen Ehefrau Elisabeth sowie seine Kinder Bonita und Wolfgang jr. Beide Kinder sollen laut Grupp die Firma verantwortungsvoll weiterführen. Trigema wird weiterhin das bleiben, wofür es steht – ein Unternehmen mit Tradition, Verantwortung und „Made in Germany“.

Grupp findet langsam zurück ins Leben. Seine Dankbarkeit für die Unterstützung durch die Familie, Belegschaft und Öffentlichkeit hilft ihm in dieser Phase. Der frühere Trigema-Chef kämpft für einen Neuanfang, gestützt durch ein starkes Netzwerk aus Familie und Mitarbeitenden.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.