Großes Comeback bei Trigema steht bevor – es betrifft nicht Wolfgang Grupp

Seit Jahrzehnten ist er das bekannte Gesicht von Trigema – jetzt feiert Charly, der Kult-Schimpanse, sein großes Comeback. Einst lebendig und später animiert, kehrt das Maskottchen des schwäbischen Textilunternehmens Trigema in die Fernsehwerbung zurück.

Am Mittwoch (15. Oktober) um 19.59 Uhr wird der neue Spot erstmals ausgestrahlt, und Zuschauer dürfen sich auf ein vertrautes – und dennoch modernes – Gesicht freuen: Charly ist wieder da!

Trigema setzt auf Kult und Innovation

Der „Schwarzwälder Bote“ berichtete als Erster über die kommende Ausstrahlung. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte: „Der neue TV-Spot wird nächste Woche am 15. Oktober um 19.59 Uhr zum ersten Mal ausgestrahlt.“ Weitere Details wollte sie zunächst nicht verraten. Doch auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens wurden inzwischen zusätzliche Informationen veröffentlicht, wie „t-online“ berichtet.

Der neue Clip läuft im Ersten, direkt vor der beliebten „Tagesschau“, die täglich von Millionen Menschen live verfolgt wird. Mit der prominenten Platzierung knüpft Trigema an eine langjährige Tradition an. Gleichzeitig modernisiert das Unternehmen seine Werbestrategie, denn Charly kehrt in einer neuen Inszenierung zurück – und das mit moderner Technologie.

Charlys digitaler Auftritt bei Trigema

Bereits Anfang 2024 hatte Trigema eine animierte Version von Charly vorgestellt,. In einem Vorgänger-Spot trat der digitale Schimpanse als „Fashion-Influencer“ auf, wie „t-online“ berichtet. Begleitet wurde er von der markanten Stimme des ehemaligen „Tagesschau“-Sprechers Jan Hofer. Nun bringt der neue Clip eine Weiterentwicklung des beliebten Maskottchens direkt vor die Nachrichten, eine Kombination, die wohl viele Zuschauer begeistern wird.

Die Geschichte von Charly reicht über 30 Jahre zurück, bis in die 1990er-Jahre. Damals warb Trigema noch mit einem echten Schimpansen. Der Affe trug Hemd, Krawatte und Brille, während er mit seiner auffälligen Kauleiste für Aufsehen sorgte. Der Spot war mit einer markanten Tonspur unterlegt und wurde zu einem echten Klassiker der Fernsehwerbung.

Dreimal schlüpfte der echte Charly in seine Rolle – in den Jahren 1990, 2005 und 2012. Mit dem neuen animierten Schimpansen setzt Trigema diese legendäre Werbegeschichte auf zeitgemäße Weise fort. Fans des Affen dürfen sich also auf eine moderne Inszenierung freuen, die Kult und Innovation miteinander verbindet.