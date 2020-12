Trier: 51 Jahre alt, alkoholisiert, im Auto lebend – das ist über den Fahrer bekannt

In Trier fuhr am Dienstag ein Mann mit einem Range Rover durch die Fußgängerzone – fünf Menschen starben, viele sind verletzt.

Trier. Ganz Deutschland blickt schockiert nach Trier. Ein 51-Jähriger ist dort mit dem Auto in Zickzacklinien durch die Fußgängerzone gerast und hat dabei dutzende Menschen schwer verletzt, mindestens fünf starben – darunter ein neun Monate altes Baby.

„Es ist schrecklich, wie viele Schwerverletzte und Tote wir zählen“, sagt Wolfram Leiber, Oberbürgermeister in Trier. Er selbst könne nicht verstehen, wie jemand zu einer solchen Tat in der Lage sei. Doch was ist bislang über den 51-Jährigen bekannt?

Trier: Das wissen wir bislang über den Fahrer

Der Mann stammt gebürtig aus Trier, wuchs im Kreis Trier-Saarburg auf. Zuletzt hatte er keine feste Wohnanschrift, sondern lebte in seinem Auto. Er selbst war nicht der Fahrzeughalter, anscheinend hatte ein Bekannter ihm den Range Rover überlassen.

Die Polizei ermittelt nach der Horror-Fahrt in Trier. Foto: Harald Tittel/dpa

Laut den Ermittlern gebe es bislang keine Hinweise auf nähere Verwandte.

Fest steht: Der 51-Jährige war kein Gefährder. So bezeichnen die Sicherheitsbehörden Menschen, denen sie schwerste politisch motivierte Gewalttaten bis hin zum Terroranschlag zutrauen. Hinzu kommt: „Er ist, soweit wir bislang wissen, nicht vorbestraft“, sagte der Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Trier: Das sagt ein Arzt des Gesundheitsamts

Dort sagte er außerdem, dass bei dem 51-Jährigen möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliege. Nach seiner Festnahme wurde er kurz durch einen Arzt des Gesundheitsamts begutachtet, ein psychiatrisches Gutachten soll weitere Erkenntnisse liefern.

Daher war am Abend noch nicht klar, ob es einen Haftbefehl gegen den Mann geben wird. Möglicherweise werde der 51-Jährige zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus mit Sicherheitsverwahrung verlegt. Am Mittwoch soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Autofahrer in Trier: 1,4 Promille bei Festnahme

Hinweise auf ein „religiöses, politisches oder terroristisches Motiv“ als Hintergrund der Tat hatten die Ermittler zunächst nicht, das Motiv gilt weiter als offen.

Die Fahrt des Mannes führte mitten durch die Innenstadt. Dabei sei er „Zickzacklinien“ gefahren. Foto: dpa

Vier Menschen kamen ums Leben, darunter ein neun Monate altes Baby. Foto: Harald Tittel/dpa

Die Polizei sperrte nach dem Zwischenfall die Innenstadt teilweise ab. Foto: Harald Tittel/dpa

Sonst ständen zu dieser Jahreszeit Weihnachtsmarktbuden in der Innenstadt, so Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Foto: Harald Tittel/dpa

Polizisten fanden den 51-Jährigen in seinem Auto vor und überwältigten ihn. Foto: Harald Tittel/ dpa



Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach am Abend von einem „schlimmen und schrecklichen Tag“. Foto: Oliver Dietze/dpa



Sicher ist, dass der Mann während der Tat einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille hatte. Mit dem Auto, mit dem er kurz zuvor durch die Innenstadt gerast ist, hielt er an der Christopherstraße. Als die Polizisten eintrafen, weigerte er sich gegen die Festnahme und leistete Widerstand gegen die Beamten.

Um weitere Details zu dem Tatverdächtigen ans Licht zu bringen, steht für die Polizisten weitere Ermittlungsarbeit an. Sie suchen noch am Abend nach Spuren, und auch Stunden nach der mutmaßlichen Amokfahrt von Trier sind weite Teile der Fußgängerzone mit weiß-rotem Polizei-Band abgesperrt. (vh mit dpa)