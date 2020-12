Trier: Fünf Tote bei Amokfahrt! Kein Bekennerschreiben gefunden – Polizei: „Er spricht mit uns“

Trier: Ein 51-jähriger Deutscher ist mit seinem SUV in die Fußgängerzone gerast und hat fünf Menschen getötet.

Bei einer Amokfahrt in Trier sind fünf Menschen getötet worden

Dringend tatverdächtig ist Bernd W. (51) aus der Nähe von Trier

Das Motiv ist unklar, der Verdächtige soll bei der Polizei eine Aussage gemacht haben

Am Morgen danach herrscht Trauer. Kerzen sind in der Innenstadt von Trier aufgestellt, Flaggen hängen auf Halbmast.

Am Dienstagmittag, es ist gegen 14 Uhr, raste der 51-jährige Bernd W. mit seinem silbernen Land Rover durch die Innenstadt, mit bis zu 70 km/h fährt er in „Zickzacklinien“ durch die Fußgängerzone von Trier, um so vielen Menschen wie möglich zu schaden. Fünf Menschen kommen bei der Amokfahrt ums Leben, darunter ein neuneinhalb Wochen altes Baby und sein Vater (45) sowie drei Frauen (73, 52, 25). 14 Menschen wurden verletzt.

Trier: Amokfahrer hat bei Polizei ausgesagt

Am Tag nach der Tat bleibt die Frage nach dem „Warum?“. Laut einem Sprecher der Polizei Trier hat der dringend Tatverdächtige ausgesagt. „Er spricht mit uns“, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit.

Zu den Inhalten der Aussage könne man aber keine Angaben machen. Der 51-Jährige sollte demnach am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Dann wird sich auch entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft oder in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird.

Denn ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des mutmaßlichen Amokfahrers. Der Mann war vier Minuten nach dem ersten Notruf von der Polizei überwältigt worden.

Unter den Todesopfern ist ein neuneinhalb Jahre altes Baby. Foto: AFP

Die Tat eines 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg wird von der Staatsanwaltschaft Trier als mehrfacher Mord, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung eingestuft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen Polizeiangaben zufolge keine Hinweise auf politische oder religiöse Motive des in Trier geborenen Mannes vor.

-------------------------

Was bisher bekannt ist:

Bei dem mutmaßlichen Amokfahrer handelt es sich um den 51-jährigen Bernd W.

Am Dienstag gegen 14 Uhr rast der Verdächtige in Schlangenlinien durch die Trier Fußgängerzone

Fünf Menschen kommen ums Leben, darunter ein neuneinhalb Wochen altes Baby

Der mutmaßliche Amokfahrer war stark alkoholisiert und es gibt Hinweise auf ein psychiatrisches Krankheitsbild

-------------------------

Auch gebe es keinen weiteren Tatort, keine Hinweise auf Mittäter oder Komplizen des Festgenommenen. Der Verdächtige ist Deutscher aus der Nähe von Trier, arbeitete früher als Siebdrucker, Müllmann und Elektriker. Zuletzt soll er arbeitslos gewesen sein und zur Tatzeit betrunken, bei ihm wurden 1,4 Promille festgestellt.

Nach der schrecklichen Tat in #Trier mit vielen Toten und Verletzten wehen in #RLP die Flaggen auf halbmast. @Stadt_Trier hat an Porta Nigra Trauerort eingerichtet. Auch Ministerpräsidentin Malu #Dreyer gedenkt dort mit OB Wolfram Leibe & Kirchenvertretern Opfern von #Trier0112. pic.twitter.com/HtqdGdqwuL — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) December 2, 2020

Bisher ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) kein Bekennerschreiben des Amokfahrers von Trier gefunden worden. Lewentz fand am Morgen danach klare Worte, was die Chancen betrifft, eine solche Wahnsinnstat zu verhindern.

Die Fahrt des Mannes führte mitten durch die Trier Innenstadt. Dabei sei er „Zickzacklinien“ gefahren. Foto: dpa

„Wenn das Auto zur Mordwaffe wird, dann ist es schwierig zu sagen als Staat, das können wir zu 100 Prozent unterbinden. Nein, das können wir nicht“, sagte er am Mittwoch in einem Interview im Deutschlandfunk. „Wie wollen Sie etwas verhindern, wenn ein Mensch sich entscheidet, sich ins Auto zu setzen und gezielt Menschen anzugreifen.“

Trauer in Trier: Menschen stellen Kerzen an den Unglücksstellen auf. Foto: AFP

Der Minister zeigte sich auch einen Tag nach der Tat mit fünf Todesopfern und vielen Verletzten sehr betroffen. „Das sitzt tief in einem“, sagte Lewentz. „Das geht an keinem vorbei, natürlich auch an keinem Innenminister.“ (ms mit dpa)