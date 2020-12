In Trier kam es zu einem schrecklichen Vorfall am Dienstagnachmittag.

Trier: Auto rast in Fußgängerzone ++ Zwei Tote, Mehrere Verletzte

Trier. Schrecklicher Vorfall in Trier (Rheinland-Pfalz)!

Am Dienstagmittag ist ein Autofahrer in die Fußgängerzone in Trier gefahren und hat dabei mindestens zehn Menschen verletzt, zwei sind verstorben. Das berichtete der „SWR“.

Trier: Auto fährt in Fußgängerzone – Mehrere Verletzte

Die Hintergründe sind noch unklar. „Wir haben in der Fußgängerzone mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden. Das Auto ist gestellt, der Fahrer festgenommen“, teilte die Polizei gegenüber „Bild“ mit.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Laut Wolfram Leibe, dem Oberbürgermeister von Trier, handele es sich um eine Amokfahrt. Das berichtet der „SWR“. Viele Rettungswagen seien im Einsatz. „Wir versuchen jetzt erstmal, die Menschen zu retten.“

Demnach gab es eine Festnahme, das Auto wurde beschlagnahmt. Die Polizei bat die Bevölkerung darum, den Bereich zu meiden. Man sei mit weiteren Einsatzkräften vor Ort.

Teile der Trierer Innenstadt sind nach dem tödlichen Vorfall mit einem Auto weiträumig abgesperrt.

Weitere Informationen in Kürze. (at/vh)