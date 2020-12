Trier: Fahrer hatte 1,4 Promille ++ Baby (9 Monate) unter den Toten ++ Staatsanwalt: „Mir bleibt der Atem stehen“ ++

In Trier hat es bei einem Zwischenfall in der Innenstadt mindestens vier Tote gegeben.

Trier. Horror-Tat in Trier!

Am Dienstagmittag ist ein Autofahrer in die Fußgängerzone in Trier gefahren und hat dabei zahlreiche Menschen verletzt! Darunter drei Schwerstverletzte, die in Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen, fünf Schwer- und drei Leichtverletzte.

Fünf Menschen starben, darunter ein erst neun Monate altes Baby. Die Mutter des Kleinkindes befindet sich in einem Krankenhaus.

Trier: Auto fährt in Fußgängerzone – Fünf Tote

Der Tatverdächtige fuhr um 13.47 Uhr mit hoher Geschwindigkeit mit einem silbernen Range Rover durch die Innenstadt über den Hauptmarkt in Richtung Porta Nigra. Innenminister Lewentz sprach von „Zickzacklinien“, die der Fahrer bewusst gewählt habe, um Menschen zu schaden.

Er tötete eine 45-jährige Frau, einen 45-jährigen Mann, ein neun Monate altes Baby und eine 73-jährige Seniorin. Laut „Bild“ erhöhte sich die Zahl der Todesopfer am Dienstagabend auf fünf, wie der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD) bestätigte.

Augenzeugen haben in Trier berichtet, dass Menschen durch die Luft geschleudert worden seien.

Trier: Das wird dem Tatverdächtigen vorgeworfen

Der Beschuldigte sei unmittelbar nach der Tat festgenommen worden und befinde sich in Polizeigewahrsam. Gegen ihn besteht der Tatverdacht des Mordes in vier Fällen und der gefährlichen Körperverletzung in vielen weiteren Fällen. Das Fahrzeug habe ihm dabei als Waffe gedient.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Vernehmung dauere an. Bislang liege kein Hinweis auf eine politisch motivierte Tat vor. Möglicherweise gebe es ein psychiatrisches Krankheitsbild bei dem 51-jährigen Tatverdächtigen, der aus Trier stammt.

„Die weiteren Ermittlungen müssen die Hintergründe beleuchten“, sagte der Staatsanwalt. Wahrscheinlich sei auch, dass ein psychiatrisches Sachguthaben angeführt werden müsse.

Die Fahrt des Mannes führte mitten durch die Innenstadt. Dabei sei er „Zickzacklinien“ gefahren. Foto: dpa

Vier Menschen kamen ums Leben, darunter ein neun Monate altes Baby. Foto: Harald Tittel/dpa

Die Polizei sperrte nach dem Zwischenfall die Innenstadt teilweise ab. Foto: Harald Tittel/dpa

Sonst ständen zu dieser Jahreszeit Weihnachtsmarktbuden in der Innenstadt, so Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Foto: Harald Tittel/dpa

Polizisten fanden den 51-Jährigen in seinem Auto vor und überwältigten ihn. Foto: Harald Tittel/ dpa



Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach am Abend von einem „schlimmen und schrecklichen Tag“. Foto: Oliver Dietze/dpa



Fest stehe bislang, dass der Tatverdächtige Alkohol getrunken hatte, die Polizei stellte bei ihm nach der Tat 1,4 Promille Atemalkoholwert fest. Ob es einen Haftbefehl geben wird, sei noch unklar. Möglicherweise werde der 51-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus mit Sicherheitsverwahrung verlegt.

„Ich bin seit 26 Jahren Staatsanwalt, aber eine solch sinnlose Tat mit so vielen Toten ist mir noch nicht aufgekommen. Mir bleibt der Atem stehen, wenn ich daran denke“, sagte der Staatsanwalt am Dienstag.

-----------------------------------

Mehr Themen:

-----------------------------------

Teile der Trierer Innenstadt waren nach dem tödlichen Vorfall weiträumig abgesperrt. Die Sperrung dauerte wegen der Tatortarbeit über Stunden an.

Der Tatverdächtige soll die Tage vor der Tat nach ersten Erkenntnissen nicht in einer Wohnung, sondern in seinem Auto verbracht haben.

Trier: Bundesamt für Bevölkerungsschutz sprach Warnung aus

Neben Schwerverletzten und Toten gebe es auch viele traumatisierte Menschen, die jetzt Hilfe benötigen. Viele Rettungswagen waren im Einsatz. „Wir versuchen jetzt erstmal, die Menschen zu retten“, sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Nachmittag.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte am frühen Nachmittag eine amtliche Gefahrenmitteilung. In Trier herrsche eine „Sonderlage“, der betroffene Bereich sei unbedingt zu meiden. Nach der Festnahme des Fahrers gab die Polizei Entwarnung: Eine Gefahr mehr für die Bevölkerung bestehe nicht mehr.

Bürgermeister der Stadt reagiert erschüttert

OB Leibe zeigte sich auf der Pressekonferenz laut „Bild“ erschüttert: „Ich bin gerade durch die Innenstadt gelaufen und es war einfach nur schrecklich. Es bot sich ein Bild des Grauens. Da steht ein Turnschuh … das Mädchen dazu ist tot”, zitiert ihn die „Bild“.

Malu #Dreyer: Ich bin schockiert und tief erschüttert über die Tat in meiner Heimatstadt #Trier. Mein tiefes Beileid gilt den Angehörigen der Toten. Allen Verletzten wünsche ich, dass sie bald und schnell genesen.

Danke an alle Einsatzkräfte. Ich bin gleich in #Trier. #TR0112 pic.twitter.com/IgI3iVTOHv — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) December 1, 2020

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landesinnenminister Roger Lewentz (beide SPD) erreichten Trier am frühen Abend. Dreyer sei „schockiert und tief erschüttert“ über die Tat in ihrer Heimatstadt.

Sie sprach den Angehörigen der Toten ihr Beileid aus und wünschte den Verletzten eine „baldige Genesung“. Der Tag sei ein „wirklich schlimmer und schrecklicher Tag für die Angehörigen“, sagte sie am Abend auf einer Pressekonferenz.

Mitten an einem normalen Tag seien Menschen aus ihrem Leben gerissen worden. „Das ist einfach sehr schlimm für uns alle“. Sie sei mit ihren Gedanken bei den Verletzten und Schwerverletzten und hoffe und bete, dass sie überlebten und gesundeten.

Horror-Tat in Trier: So reagiert die Regierungssprecher

Auch Regierungssprecher Steffen Seibert meldete sich über Twitter zu Wort. „Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd“, erklärte Seibert am Dienstag. „Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen.“ (at/vh/dpa)