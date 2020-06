Zwei Jugendliche wurden am Samstagmorgen tot entdeckt. Der Rettungsdienst konnte nichts mehr für sie tun. (Symbolfoto)

Tragödie in Bayern! Eltern gehen ins Zimmer ihres Sohnes (16) – und finden ihn und seinen Freund (15) tot

Furchtbare Nachricht aus Bayern am frühen Samstagmorgen!

Die Eltern eines 16 Jahre alten Jungen gingen am Morgen in dessen Zimmer und machten eine schrecklichen Fund. Dort sahen sie zwei leblose Jugendliche und alarmierten sofort den Notruf in Bayern.

Bayern: Tödliche Tragödie! Eltern finden ihren toten Sohn und dessen Freund

Über Nacht hatte der 15-jährige Freund des Sohnes bei der Familie aus Nordendorf (in der Nähe von Augsburg, Bayern) geschlafen. Doch am nächsten Morgen wollten die Eltern nach den Teenager schauen und mussten die grausame Entdeckung machen.

Wie die Polizei in Augsburg am Samstag mitteilte, solle es aber weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf Selbstmord geben. Der alarmierte Rettungsdienst kam zu spät. Dieser konnte den zwei Teenagern nicht mehr helfen.

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Umständen des Todes. Zur Frage, was die Jugendlichen getötet haben könnte, wollten die Ermittler laut Deutscher Presse-Agentur zunächst keinerlei Angaben machen. Im Polizeibericht heißt es bisher: „Weitere Auskünfte zum Sachverhalt können derzeit noch nicht gemacht werden.“

Wie die „Augsburger Allgemeine“ berichtet soll auch ein Polizeihubschrauber am Morgen über das Gebiet geflogen sein, weil zunächst nicht klar gewesen war, ob noch mehr Jugendliche beteiligt waren.

Die Polizei ermittle nun die genauen Hintergründe. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären. (js mit dpa)