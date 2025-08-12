Touristen stürmen Bus am Eibsee – es kommt zu heftigen Szenen! „Wahnsinn“

Nach einem langen Ausflugstag sehnt sich wohl jeder danach, einfach nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Niemand hat Lust, ewig auf den Bus zu warten oder sich in überfüllte Fahrzeuge zu quetschen. Doch am Eibsee, einem der Touristenmagneten Bayerns, sieht die Realität oft anders aus. Hier sorgen volle Busse, Staus und Gedränge dafür, dass der Heimweg zur Nervenprobe wird.

Am Eibsee sorgt der Massentourismus immer öfter für chaotische Szenen. Ein aktuelles Video zeigt, wie Touristen panisch in überfüllte Busse drängen. Tumulte und angespannte Stimmung sind die Folge. Einheimische teilen ihre Frustration in sozialen Netzwerken. Sogar Schreie sind teilweise zu hören, berichtet ein Video aus einem der Busse, das mittlerweile wieder aus den Sozialen Medien entfernt wurde.

Chaos am Eibsee

Die Situation belastet auch die Busfahrer massiv. „Die halten da wirklich ihre Knochen für uns hin“, sagt Ralf Kreutzer vom Regionalverkehr Oberbayern (RVO). Staus und überfüllte Routen machen den Fahrern zu schaffen. Obwohl auf der Route zwei Gelenkbusse pro Stunde mit jeweils 125 Plätzen unterwegs sind, reichen die Kapazitäten nicht aus.

Sandro Leitner von der Grainauer Wasserwacht berichtet von weiteren Problemen. Einsatzfahrzeuge kommen teilweise nur langsam durch die Menschenmassen. „Das ist inzwischen leider der ganz normale Wahnsinn“, sagt er, wie „Merkur“ berichtet. Solche Situationen belasten die Einsatzkräfte stark und kosten wertvolle Zeit.

Bürgermeister äußert sich zum Video

Auch Bürgermeister Stephan Märkl (CSU) zeigt sich zunehmend besorgt. „Damit ist eine neue Spitze erreicht“, sagt er über die chaotischen Szenen. Maßgeblich trage das Deutschland-Ticket dazu bei, den Andrang am Eibsee weiter zu erhöhen. Selbst vier Gelenkbusse im Einsatz schaffen es nicht, die Situation zu entschärfen.

Eine Entlastung soll ein geplantes Buskonzept bringen. Die Route Garmisch-Partenkirchen–Eibsee soll aufgeteilt werden. Eine Linie richtet sich speziell an Touristen, die andere an Einheimische. Ralf Kreutzer hofft auf positive Effekte und betont, dass er Videos wie das vom Wochenende nicht mehr sehen möchte.

