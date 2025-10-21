Ein Toter nach Tornado bei Paris ++ mehrere Verletzte

Dramatische Szenen in der Nähe von Paris!

Im Departement Val-d’Oise, direkt nördlich an die Hauptstadt Frankreichs angrenzend, wütete am Montag (20. Oktober) ein Tornado in mindestens zehn Gemeinden. Dabei kam eine Person ums Leben.

Tornado wütet nördlich von Paris

Der örtliche Präfekt Philippe Court sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von einem „Mini-Tornado“ – die Bilder wirken jedoch deutlich dramatischer, als es dieser Begriff vermuten lässt. Auf Videos ist zu sehen, wie in der Gemeinde Ermont mehrere Baukräne von den heftigen Sturmböen umgeworfen werden. Dächer wurden abgedeckt, eine Schneise der Verwüstung blieb zurück.

Dabei soll laut Staatsanwaltschaft auch ein 23-jähriger Bauarbeiter ums Leben gekommen sein. Laut Behörden soll es zudem mindestens vier Schwerverletzte in Folge des Tornados geben.

Auf „X“ (ehemals: Twitter) meldete sich auch der französische Innenminister Laurent Nuñez zu Wort: „Ein plötzlicher und extrem heftiger Tornado traf mehrere Gemeinden in der Region Val-d’Oise. Dabei starb eine Person, mehrere weitere wurden schwer verletzt. Ich verfolge die Situation aufmerksam und spreche den gewählten Amtsträgern, den Rettungskräften vor Ort und den betroffenen Anwohnern meine Unterstützung aus. Den Angehörigen des verstorbenen Opfers spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus.“

(mit AFP)