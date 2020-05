Toom: Mutter betritt mit schwerbehinderter Tochter den Baumarkt – dann folgt die Demütigung

Dresden. Eigentlich gilt in Deutschland bundesweit die Maskenpflicht in Läden. Doch Kinder unter sechs Jahren und Menschen mit Behinderung sind von dieser Regelung ausgenommen. Doch der Besuch eines Toom-Baumarktes entwickelte sich für Kristina E. (65) und ihre Tochter Bettina (42) zum Drama.

Der Grund: Die Maskenpflicht in dem Toom-Markt in Dresden. Bettina litt bei ihrer Geburt unter Sauerstoffmangel, ist geistig schwerbehindert und kann nicht alleine gelassen werden. Wenn sie einen Mundschutz aufsetzt, bekomme sie Panik und reiße ihn ab, so ihre Mutter, die sich rund um die Uhr um Bettina kümmert. Doch die herzlose Reaktion des Baumarkt-Personals ist erschütternd.

Toom: Eklat im Baumarkt, weil schwerbehinderte Tochter keinen Mundschutz tragen kann

Kristina E. setzte ihrer Tochter also keinen Mundschutz auf, sie selbst trug allerdings einen. Doch im Baumarkt meldete sich direkt eine Mitarbeiterin, die forderte, dass Bettina einen Mundschutz tragen solle. Daraufhin zeigte die Mutter den Behindertenausweis ihrer Tochter vor, um die Situation zu erklären. Somit konnte sie ihren Einkauf fortsetzen – doch die Angelegenheit war damit noch nicht zu Ende.

Corona-Maßnahmen in einem Toom-Baumarkt in Stuttgart. Foto: imago images / Lichtgut

Als Mutter und Tochter den Baumarkt verließen, wurden sie vom Security-Personal angesprochen. Kristina verteidigte ihr Vorgehen mit einer Erklärung der Dresdner Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke). Diese besagt folgendes: Falls Menschen aus gesundheitlichen Gründen keinen Mundschutz tragen können, reicht ein Schwerbehindertenausweis oder eine ärztliche Bescheinigung als Nachweis aus. Zwar wird auch Personen mit Behinderungen das Mitführen einer Maske empfohlen, eine Tragepflicht bestehe aber nicht.

Mutter ist außer sich: „Demütigende Diskriminerung“

Doch obwohl diese Anordnung aus dem Dresdner Rathaus stammt, behaupteten die Wachleute, diese Regelung gelte in Sachsen nicht. „Ist das zu fassen?“, wird Kristina E. von „Tag24“ zitiert. „Beim Einkaufen im Supermarkt ernten wir schon böse Blicke. Aber so eine demütigende Diskriminierung haben wir noch nicht erlebt.“

Toom-Sprecherin Daniela Rissinger bedauert das „Missverständnis“ und verspricht, verstärkt darauf zu achten, „dass sich solch eine unglückliche Situation nicht wiederholt.“ Wenn das Tragen eines Mundschutzes für Menschen mit Behinderungen nicht zumutbar sei, werde das entsprechend berücksichtigt.

Bleibt zu hoffen, dass Bettina nicht noch weitere solcher Erfahrungen in anderen Geschäften während der Coronakrise machen muss. (at)