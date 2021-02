toom: Baumarkt kündigt Wiedereröffnung an – doch die Kunden wollen es genau wissen

Schritt für Schritt geht es in Richtung Lockerungen. Viele freuen sich schon jetzt auf ihren Friseurtermin im März, doch andere können es gar nicht mehr abwarten an andere Stelle zu jäten. Bei toom heißt es nämlich bald wieder: Ab ins Beet!

Die Gartencenter der toom Baumärkte dürfen ihre Pforten wieder öffnen. Aber die Fans wollen es genau wissen.

Toom: Gartencenter darf wieder öffnen, aber mit Beschränkungen

Via Facebook teilt toom die frohe Botschaft, dass viele Gartencenter der Baumärkte wieder für Privatkunden geöffnet sind. Für die Baumarkt-Abteilungen besteht aber weiterhin die Pflicht des Gewerbenachweises.

Neben vielen Kommentaren von Menschen, die sich auf die Wiedereröffnung freuen, fragen sich andere aber auch wie das Produktsortiment aussehen wird. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass sich viele in der Lockdownzeit für Renoverierungsarbeiten entschlossen haben und Verschönerungen im Gartenbereich anstreben.

+++ toom: Frau sieht Produkt im Baumarkt und wird wütend – „Was soll so was?“ +++

Ein Kunde fragt deshalb: „Zählen da nur Pflanzen drunter oder auch die komplette Gartenpalette von Pflanzen, Gerätschaften, Erde, Galasteine und so weiter. Ich benötige dringend Terassendielen, aber ich würde diese gern selbst angucken und dann kaufen. Bestellen und abholen ist da immer so eine Sache.“

Toom: Produktsortiment hängt von Verordnung des Bundeslandes ab

Das Produktsortiment unterliegt am Anfang aber weiteren örtlichen Beschränkungen. Was wo verkauft wird, hängt natürlich vom jeweiligen Bundesland ab. So darf in NRW in den Gartenabteilungen nicht alles verkauft werden.

Toom: Baumarkt öffnet Gartencenter erneut. Foto: imago images/Revierfoto

Das Land NRW erlaubt vorerst nur den Verkauf von Gemüsepflanzen und Saatgut. Dazu gehören unter anderem Samen, Blumenzwiebeln und Pflanzkartoffeln. Eine Ausnahme „zum Verkauf von Schnittblumen und kurzfristig verderblichen Topfpflanzen“ galt bereits in den vergangenen Wochen.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

Niedersachsen ist dabei etwas großzügiger und erlaubt im Gartencenter laut Verordnung den Verkauf von „Pflanzen, Töpfen, Erden, Dünger, Saatgut und Blumenziebeln“.

+++ Rossmann vs. dm: DAS verkauft der eine – während der andere drauf verzichtet +++

Um ganz sicher zu sein, solltet ihr auf jeden Fall die jeweilige Corona-Verordnung eures Bundeslandes nachlesen und dann gegenchecken, ob das toom-Gartencenter in eurer Nähe überhaupt geöffnet ist. Toom informiert aktuell auf der Homepage, welche Gartencenter geöffnet haben. >>> hier kannst du dich dementsprechend informieren. (pag)